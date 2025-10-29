عربي
خبير في الشأن الروسي: "بوريفيستنيك" خطوة لتكريس الأمن القومي الروسي
خبير في الشأن الروسي: "بوريفيستنيك" خطوة لتكريس الأمن القومي الروسي
خبير في الشأن الروسي: "بوريفيستنيك" خطوة لتكريس الأمن القومي الروسي

19:00 GMT 29.10.2025
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الخبير في الشأن الروسي، حيدر الدعمي، إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزايا صاروخ "بوريفيستنيك" الكبيرة، مشيرا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد من خلال هذا الإعلان توجيه رسالة إلى الغرب مفادها أن بلاده جاهزة لأي تصعيد محتمل".
وأوضح الدعمي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "نوعية الصواريخ المتطورة التي تعمل بالطاقة النووية تمثل تهديدا جديا للدول الغربية ودعوتهم لإعادة النظر في أساليب حل الملفات العالقة"، مشيرا إلى أن "روسيا تسعى لاختصار الوقت وموازنة الكفة مع الولايات المتحدة من خلال إطلاق هذا الصاروخ الذي يعزز استراتيجيتها الدفاعية ويكرس أمنها القومي".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة هي أول من طرحت تسليح الفضاء، وفي المقابل فإن دولا مثل روسيا عليها اتخاذ خطوات موازية لحماية نفسها عبر تطوير قدراتها التقنية والعسكرية لضمان مستقبلها وأمنها الاستراتيجي".

ورأى الدعمي أن "المعطيات الحالية للأزمة الأوكرانية تشير إلى أنها تحولت إلى حالة من الاستنزاف الشامل، تمتد إلى الإرادة السياسية والإعلامية والأمنية"، معتبرا أنها "باتت ورقة محترقة لا تخدم لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة، فيما يبقى الخاسر الأكبر هو أوكرانيا".
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
11:56 GMT
ولفت إلى أن "أوروبا ترفض تقديم أي تنازلات سياسية، في حين يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تحقيق وعده بوقف الصراع في أوكرانيا، ويضغط بكل جهده لإنهائه قبل نهاية العام الجاري وقبل الانتخابات النصفية الأمريكية".

وأشار الدعمي إلى أن "استهداف الولايات المتحدة لفنزويلا يحمل رسالة ضمنية إلى روسيا والصين واستعراض قوة الفناء الخلفي لأمريكا"، موضحا أن "ترامب ينظر إلى المصلحة الأمريكية العليا على المدى الطويل لاحتواء الصين، ويتجه نحو تخفيف العبء عن واشنطن وإعادة تموضع القوات الأمريكية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، مع الضغط على الدول الأوروبية لزيادة إنفاقها الدفاعي كي تتفرغ للتحدي الصيني المتصاعد.

وختم الدعمي موضحا أن "بنية حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقوم على الأساس العسكري وتعتمد بشكل شبه كامل على الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد الضمانة الفعلية على الأرض"، معتبرا أن "خفض القوات الأمريكية سيدفع الدول الأوروبية لمحاولة ملء هذه الفجوة، رغم صعوبة ذلك في ظل اعتمادها الكبير على المظلة الأمنية الأمريكية".
الصاروخ الروسي العابر للقارات بوريفيستنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
وسائط متعددة
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
27 أكتوبر, 11:30 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.
وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها، وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".
إعلام أمريكي: صاروخ روسيا النووي "بوريفيستنيك" قادر على تجاوز "القبة الذهبية"
