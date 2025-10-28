https://sarabic.ae/20251028/إعلام-أمريكي-صاروخ-روسيا-النووي-بوريفيستنيك-قادر-على-تجاوز-القبة-الذهبية-1106499638.html
إعلام أمريكي: صاروخ روسيا النووي "بوريفيستنيك" قادر على تجاوز "القبة الذهبية"
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن "الصاروخ الجديد قد يشكل تهديدًا محتملاً لنظام ’القبة الذهبية‘ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات المسار المرتفع، بينما يحلّق ’بوريفيستنيك‘ على ارتفاع منخفض".وأضافت الصحيفة أن ذلك "قد يمنح موسكو ورقة ضغط محتملة في محادثات الحد من التسلح"، مشيرة إلى أن سرعة الصاروخ وقدرته على المناورة ما تزالان غير معروفتين، مما يجعل من الصعب تقييم إمكانية رصده.ويقول خبراء إن أنظمة الدفاع الصاروخي الحديثة قادرة نظريًا على اكتشاف عملية الإطلاق عبر تتبع الأثر الإشعاعي للوقود النووي، إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رصد فضائية.وكان ترامب قد أعلن سابقًا عن مشروع "القبة الذهبية"، موضحًا أنه سيشمل أنظمة فضائية لرصد التهديدات.في المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اختبارات الصاروخ المجنح النووي بعيد المدى "بوريفيستنيك" قد اكتملت، مؤكدًا أنه يتمتع بقدرات عالية على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.من جانبه، أوضح رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف أن الصاروخ نفّذ رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، مشيرًا إلى أن ذلك "ليس الحد الأقصى لقدراته".
