موسكو: اختبار "بوريفيستنيك" أجري وفقا لالتزامات روسيا الدولية
أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تجربة صاروخ بوريفيستنيك أجريت في ظل امتثال كامل لالتزامات روسيا الدولية.
https://sarabic.ae/20251027/باحث-سياسي-إعلان-روسيا-عن-صاروخ-بوريفيستنيك-شكل-من-أشكال-التفاوض-بالنار-1106444825.html
https://sarabic.ae/20251027/الصاروخ-الروسي-العابر-للقارات-بوريفيستنيك-صاروخ-كروز-عالمي-المدى-1106431543.html
موسكو: اختبار "بوريفيستنيك" أجري وفقا لالتزامات روسيا الدولية

أفاد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، بأن تجربة صاروخ بوريفيستنيك أجريت في ظل امتثال كامل لالتزامات روسيا الدولية.
وقال فورونتسوف خلال اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بالتجربة المذكورة، نود أيضا تذكير مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه التجربة أُجريت في ظل امتثال كامل لالتزاماتنا الدولية".

وأشار فورونتسوف إلى أن روسيا مستعدة لدعوة الولايات المتحدة لبدء مفاوضات حول منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، لكن واشنطن "تعرقل هذه المفاوضات وتمنع انطلاقها".

وقال: "نحن مستعدون لدعوة الولايات المتحدة مجددا للجلوس على طاولة المفاوضات وبدء هذه المفاوضات حول صك شامل وملزم قانونا لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك منع نشر الأسلحة فيه. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تعرقل هذه المفاوضات وتمنع انطلاقها".
باحث سياسي: إعلان روسيا عن صاروخ "بوريفيستنيك" شكل من أشكال التفاوض بالنار
12:44 GMT
ويوم أمس الأحد، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجّهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".

الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
11:30 GMT
وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو ما تزال منفتحة على تحسين العلاقات مع واشنطن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار اختبار "بوريفيستنيك" ردًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وأوروبا: "ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية، خاصة على خلفية الموقف العسكري الذي نسمعه حاليا، وخاصة من الأوروبيين ".
