باحث سياسي: إعلان روسيا عن صاروخ "بوريفيستنيك" شكل من أشكال التفاوض بالنار

علّق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير في الشأن الروسي، الدكتور حسن مقلد، على التجربة الصاروخية الروسية الناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك"، موضحًا أن "الأمر ليس سباق... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال مقلد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإعلان عن الصاروخ هو شكل من أشكال التفاوض بالنار بين الطرفين، بحيث يمثل الرد الأمريكي محاولة لتخفيف وقع هذا الإنجاز العسكري المتقدم جدًا".وأكد مقلد أن "مستوى الاحتقان المرتفع قد يمهد لتسوية سريعة"، مشيرًا إلى أن "تصريحات رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف حول العقوبات لم تلغ فكرة القمة أو التعاون"، مشددًا على أن "العقوبات لم تؤد إلى نتائج فعالة، في ظل تحقيق روسيا المكاسب المتراكمة، وخصوصًا أن التفاهمات الروسية-الصينية في مجال النفط والغاز توفر بدائل للسوق الأوروبي".ورأى مقلد أن "المشكلة تكمن في توزيع الخسائر والمغانم"، مشيرًا إلى "أن اتفاقية المعادن تمثل تعويضًا جزئيًا عن الخسائر لكنها طويلة الأجل في ظل حاجة الغرب لموارد مالية سريعة".وأوضح أن "التهديد بتمويل الحرب من الأصول الروسية المجمدة مخالف للقوانين والدساتير والعلاقات الدولية"، لافتًا إلى أن "الاستثمارات الأوروبية في روسيا تضاهي حجم هذه الأصول".وفي ما يخص العقوبات النفطية الأخيرة، رأى مقلد أن "الرهان على الهند يعتمد على مدى التزامها بالعقوبات أو رفضها لها"، معولًا على "العلاقات الروسية-الهندية والمصالح المتبادلة التي ستثبت بعد ستة أشهر أن العقوبات اذا استمرت لن تكون فعالة".
