باحث سياسي: إعلان روسيا عن صاروخ "بوريفيستنيك" شكل من أشكال التفاوض بالنار

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: إعلان روسيا عن صاروخ "بوريفيستنيك" شكل من أشكال التفاوض بالنار
وقال مقلد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإعلان عن الصاروخ هو شكل من أشكال التفاوض بالنار بين الطرفين، بحيث يمثل الرد الأمريكي محاولة لتخفيف وقع هذا الإنجاز العسكري المتقدم جدًا".وأكد مقلد أن "مستوى الاحتقان المرتفع قد يمهد لتسوية سريعة"، مشيرًا إلى أن "تصريحات رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف حول العقوبات لم تلغ فكرة القمة أو التعاون"، مشددًا على أن "العقوبات لم تؤد إلى نتائج فعالة، في ظل تحقيق روسيا المكاسب المتراكمة، وخصوصًا أن التفاهمات الروسية-الصينية في مجال النفط والغاز توفر بدائل للسوق الأوروبي".ورأى مقلد أن "المشكلة تكمن في توزيع الخسائر والمغانم"، مشيرًا إلى "أن اتفاقية المعادن تمثل تعويضًا جزئيًا عن الخسائر لكنها طويلة الأجل في ظل حاجة الغرب لموارد مالية سريعة".وأوضح أن "التهديد بتمويل الحرب من الأصول الروسية المجمدة مخالف للقوانين والدساتير والعلاقات الدولية"، لافتًا إلى أن "الاستثمارات الأوروبية في روسيا تضاهي حجم هذه الأصول".وفي ما يخص العقوبات النفطية الأخيرة، رأى مقلد أن "الرهان على الهند يعتمد على مدى التزامها بالعقوبات أو رفضها لها"، معولًا على "العلاقات الروسية-الهندية والمصالح المتبادلة التي ستثبت بعد ستة أشهر أن العقوبات اذا استمرت لن تكون فعالة".
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
حصري
علّق الباحث السياسي والاقتصادي والخبير في الشأن الروسي، الدكتور حسن مقلد، على التجربة الصاروخية الروسية الناجحة لصاروخ "بوريفيستنيك"، موضحًا أن "الأمر ليس سباق تسلح بقدر ما هو إشارة إلى امتلاك روسيا إمكانات عسكرية وقوة تقنية متقدمة".
وقال مقلد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الإعلان عن الصاروخ هو شكل من أشكال التفاوض بالنار بين الطرفين، بحيث يمثل الرد الأمريكي محاولة لتخفيف وقع هذا الإنجاز العسكري المتقدم جدًا".

وأشار إلى أن "التعاطي الروسي-الأمريكي يجمع بين التوتر والهدوء"، لافتًا إلى أن "الإعلان جاء بعد تجاوز الولايات المتحدة كل الخطوط الحمراء بفرض عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين وغازيتين روسيتين، ما قد يشكل صدمة في سوق الطاقة العالمي ويثير مخاطر على استقرار الأسواق بطريقة غير مسبوقة".

الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية
09:43 GMT
وأكد مقلد أن "مستوى الاحتقان المرتفع قد يمهد لتسوية سريعة"، مشيرًا إلى أن "تصريحات رئيس صندوق الاستثمار الروسي كيريل دميترييف حول العقوبات لم تلغ فكرة القمة أو التعاون"، مشددًا على أن "العقوبات لم تؤد إلى نتائج فعالة، في ظل تحقيق روسيا المكاسب المتراكمة، وخصوصًا أن التفاهمات الروسية-الصينية في مجال النفط والغاز توفر بدائل للسوق الأوروبي".
وأوضح الخبير في الشأن الروسي أن "التسوية تحتاج إلى توازن، وأن الرهان على التصعيد سيدفع العالم إلى أماكن خطرة للغاية"، وأضاف: "الحد الأدنى من التسوية يتمثل في إبقاء الأراضي التي وجد فيها الجيش الروسي تحت سيطرة روسيا، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى ناتو".
ورأى مقلد أن "المشكلة تكمن في توزيع الخسائر والمغانم"، مشيرًا إلى "أن اتفاقية المعادن تمثل تعويضًا جزئيًا عن الخسائر لكنها طويلة الأجل في ظل حاجة الغرب لموارد مالية سريعة".
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
11:30 GMT
وأوضح أن "التهديد بتمويل الحرب من الأصول الروسية المجمدة مخالف للقوانين والدساتير والعلاقات الدولية"، لافتًا إلى أن "الاستثمارات الأوروبية في روسيا تضاهي حجم هذه الأصول".
وأكد مقلد أن "الوقت كفيل بتغيير مواقف الدول الأوروبية وإعادة النظر بميزان القوى على الأرض، ومثال على ذلك الموقف البلجيكي، بعد أن فاجأت روسيا الجميع بصمودها واستمرارها واكتفائها الذاتي وتنويع مصادرها".
وفي ما يخص العقوبات النفطية الأخيرة، رأى مقلد أن "الرهان على الهند يعتمد على مدى التزامها بالعقوبات أو رفضها لها"، معولًا على "العلاقات الروسية-الهندية والمصالح المتبادلة التي ستثبت بعد ستة أشهر أن العقوبات اذا استمرت لن تكون فعالة".
