الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية
الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو ما تزال منفتحة على تحسين العلاقات مع واشنطن. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T09:43+0000
2025-10-27T10:11+0000
الكرملين
روسيا
واشنطن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نزال منفتحين على تحسين العلاقات (مع واشنطن) انطلاقا من مصالحنا في المقام الأول".وأشار بيسكوف إلى أن زيارة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الولايات المتحدة، تُعدّ خطوة صغيرة على طريق طويل، وتتطلب صبرًا كبيرًا.وتابع بيسكوف: "على الرغم من انفتاحنا على إقامة حوار مع الولايات المتحدة، فإن روسيا، والرئيس الروسي تحديدًا، يسترشدان بمصالحها الوطنية. هكذا كان الحال، وهذا هو الحال، وسيظل كذلك".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار اختبار "بوريفيستنيك" ردًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وأوروبا: "ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية، خاصة على خلفية الموقف العسكري الذي نسمعه حاليا، وخاصة من الأوروبيين ".وأضاف عندما سُئل عما إذا كان الإعلان عن الصاروخ الجديد يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يوجد شيء هنا يمكن أو ينبغي أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن".وفي وقت سابق، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة ما تزال قائمة.وفي وقت سابق، أعلن كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغربالكرملين: القوات الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا
الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية

09:43 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 10:11 GMT 27.10.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو ما تزال منفتحة على تحسين العلاقات مع واشنطن.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نزال منفتحين على تحسين العلاقات (مع واشنطن) انطلاقا من مصالحنا في المقام الأول".

وأضاف: "هذه العلاقات (بين موسكو وواشنطن) في أدنى مستوياتها. وحتى الآن، لم تظهر سوى محاولات أولية، دعنا نقول الخجولة، لإخراج هذه العلاقات من حالة الركود السابقة".

وأشار بيسكوف إلى أن زيارة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الولايات المتحدة، تُعدّ خطوة صغيرة على طريق طويل، وتتطلب صبرًا كبيرًا.

ووفقا له، فإن "الاتصالات غير الرسمية بشكل عام تشكل عنصرا مهما للغاية في الحوار، وخاصة في ضوء اتخاذ الولايات المتحدة عددًا من الخطوات غير الودية تجاه روسيا، لذا فهي مهمة".

وتابع بيسكوف: "على الرغم من انفتاحنا على إقامة حوار مع الولايات المتحدة، فإن روسيا، والرئيس الروسي تحديدًا، يسترشدان بمصالحها الوطنية. هكذا كان الحال، وهذا هو الحال، وسيظل كذلك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
أمس, 11:04 GMT
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار اختبار "بوريفيستنيك" ردًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وأوروبا: "ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية، خاصة على خلفية الموقف العسكري الذي نسمعه حاليا، وخاصة من الأوروبيين ".

وتابع: "الأوروبيون يعيشون حقا حالة من الهستيريا الداخلية وكراهية روسيا والعدوانية والميل إلى الحرب".

وأضاف عندما سُئل عما إذا كان الإعلان عن الصاروخ الجديد يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يوجد شيء هنا يمكن أو ينبغي أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو سترد على حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي
24 أكتوبر, 14:35 GMT
وفي وقت سابق، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة ما تزال قائمة.

وأضاف دميترييف للصحفيين، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يكون للعقوبات والإجراءات غير الودية، التي يفرضها الغرب أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، أعلن كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.
