الكرملين حول اختبار صاروخ "بوريفيستنيك": ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نزال منفتحين على تحسين العلاقات (مع واشنطن) انطلاقا من مصالحنا في المقام الأول".وأشار بيسكوف إلى أن زيارة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى الولايات المتحدة، تُعدّ خطوة صغيرة على طريق طويل، وتتطلب صبرًا كبيرًا.وتابع بيسكوف: "على الرغم من انفتاحنا على إقامة حوار مع الولايات المتحدة، فإن روسيا، والرئيس الروسي تحديدًا، يسترشدان بمصالحها الوطنية. هكذا كان الحال، وهذا هو الحال، وسيظل كذلك".وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار اختبار "بوريفيستنيك" ردًا على الضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وأوروبا: "ضمان الأمن بالنسبة لروسيا قضية حيوية، خاصة على خلفية الموقف العسكري الذي نسمعه حاليا، وخاصة من الأوروبيين ".وأضاف عندما سُئل عما إذا كان الإعلان عن الصاروخ الجديد يمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن: "لا يوجد شيء هنا يمكن أو ينبغي أن يؤدي إلى توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن".وفي وقت سابق، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة ما تزال قائمة.وفي وقت سابق، أعلن كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغربالكرملين: القوات الروسية سترد بقوة على محاولات كييف شن هجمات في عمق روسيا

