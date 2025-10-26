https://sarabic.ae/20251026/رمزية-للغاية-وسائل-إعلام-غربية-تكشفت-عن-إشارة-بوتين-إلى-الغرب-1106421065.html
"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغرب
"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغرب
سبوتنيك عربي
ذكرت وسيلة إعلامية غربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه إشارة واضحة إلى الغرب بشأن الوضع في دونباس، وذلك في اجتماعه الأخير مع قادة المجموعات المشاركة في... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T18:58+0000
2025-10-26T18:58+0000
2025-10-26T18:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_79ea07c9ec7d3c69f6d2d2508ae706e7.jpg
وأضافت وكالة " إفي" الإسبانية: "أرسل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إشارة بأنه يتمتع بالتفوق في دونباس".ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن بوتين قيّم خلال الاجتماع نجاحات القوات المسلحة الروسية في مقاطعتي بوكروفسك وكوبيانسك، وأعلن عن استكمال اختبارات صاروخ بوريفيستنيك المبتكر.وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".
https://sarabic.ae/20251026/دميترييف-سيتم-تنظيم-لقاء-بين-أعضاء-الكونغرس-الأميركي-وممثلي-مجلس-الدوما-1106414122.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106322355_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_19e069c2ceab7c06ede322496ef8f83d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغرب
ذكرت وسيلة إعلامية غربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجه إشارة واضحة إلى الغرب بشأن الوضع في دونباس، وذلك في اجتماعه الأخير مع قادة المجموعات المشاركة في المنطقة العسكرية الشمالية.
وأضافت وكالة " إفي" الإسبانية: "أرسل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) إشارة بأنه يتمتع بالتفوق في دونباس".
وأشارت الوكالة أيضًا إلى الزي العسكري للزعيم الروسي، مؤكدة أنه "مظهر رمزي للغاية يهدف إلى إظهار الثقة في ساحة المعركة".
ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن بوتين قيّم خلال الاجتماع نجاحات القوات المسلحة الروسية في مقاطعتي بوكروفسك وكوبيانسك، وأعلن عن استكمال اختبارات صاروخ بوريفيستنيك المبتكر.
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأن ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.
وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".