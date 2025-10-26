https://sarabic.ae/20251026/دميترييف-سيتم-تنظيم-لقاء-بين-أعضاء-الكونغرس-الأميركي-وممثلي-مجلس-الدوما-1106414122.html
دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما
دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأحد، بأنه سيتم... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T14:46+0000
2025-10-26T14:46+0000
2025-10-26T15:14+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg
وقال دميترييف في فيديو نشر في قناته على "تليغرام": "نجري اتصالات مع ممثلي المجتمع الأميركي الذين يسعون إلى حوار إيجابي مع روسيا. لقد أجرينا اجتماعًا مع النائبة آنا لونا أمس… وقد أكدت أيضًا رغبتها في عقد لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما، وسيتم تنظيم هذا اللقاء قريبًا وسيكون حوارًا مهمًا بين برلمانيي بلدينا".وأضاف دميترييف: "لقد أبلغنا زملاءنا الأميركيين باجتماع الرئيس بوتين مع هيئة الأركان العامة صباح اليوم، حيث أُبلغ الرئيس بأن 5000 جندي أوكراني محاصرون بالقرب من كوبيانسك، و5500 بالقرب من كراسنوارميسك، وبالاختبار الناجح لصاروخ بوريفيستنيك النووي الجديد".وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقادميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة
https://sarabic.ae/20251026/دميترييف-الروبل-أصبح-أنجح-عملة-لهذا-العام-حيث-ارتفعت-قيمته-مقابل-الدولار-بنسبة-40-1106410622.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_eedc611e49df0b4f784d8732427de4f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما
14:46 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 15:14 GMT 26.10.2025)
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأحد، بأنه سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما الروسي قريبًا، لافتا إلى أنه سيكون حوارا مهما بين برلمانيي البلدين.
وقال دميترييف في فيديو نشر في قناته على "تليغرام": "نجري اتصالات مع ممثلي المجتمع الأميركي الذين يسعون إلى حوار إيجابي مع روسيا. لقد أجرينا اجتماعًا مع النائبة آنا لونا أمس… وقد أكدت أيضًا رغبتها في عقد لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما، وسيتم تنظيم هذا اللقاء قريبًا وسيكون حوارًا مهمًا بين برلمانيي بلدينا".
وذكر رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الجانب الروسي أبلغ نظراءه الأميركيين بمعلومات حول اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع هيئة الأركان العامة صباح اليوم الأحد.
وأضاف دميترييف: "لقد أبلغنا زملاءنا الأميركيين باجتماع الرئيس بوتين مع هيئة الأركان العامة صباح اليوم، حيث أُبلغ الرئيس بأن 5000 جندي أوكراني محاصرون بالقرب من كوبيانسك، و5500 بالقرب من كراسنوارميسك، وبالاختبار الناجح لصاروخ بوريفيستنيك النووي الجديد".
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن كيريل دميترييف، التقى بمسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، وسيواصل المحادثات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".