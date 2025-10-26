https://sarabic.ae/20251026/دميترييف-سيتم-تنظيم-لقاء-بين-أعضاء-الكونغرس-الأميركي-وممثلي-مجلس-الدوما-1106414122.html

دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما

دميترييف: سيتم تنظيم لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما

صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الأحد، بأنه سيتم... 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال دميترييف في فيديو نشر في قناته على "تليغرام": "نجري اتصالات مع ممثلي المجتمع الأميركي الذين يسعون إلى حوار إيجابي مع روسيا. لقد أجرينا اجتماعًا مع النائبة آنا لونا أمس… وقد أكدت أيضًا رغبتها في عقد لقاء بين أعضاء الكونغرس الأميركي وممثلي مجلس الدوما، وسيتم تنظيم هذا اللقاء قريبًا وسيكون حوارًا مهمًا بين برلمانيي بلدينا".وأضاف دميترييف: "لقد أبلغنا زملاءنا الأميركيين باجتماع الرئيس بوتين مع هيئة الأركان العامة صباح اليوم، حيث أُبلغ الرئيس بأن 5000 جندي أوكراني محاصرون بالقرب من كوبيانسك، و5500 بالقرب من كراسنوارميسك، وبالاختبار الناجح لصاروخ بوريفيستنيك النووي الجديد".وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقادميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة

