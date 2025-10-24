https://sarabic.ae/20251024/دميترييف-إمكانية-التعاون-الاقتصادي-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-لا-تزال-قائمة--عاجل--1106362270.html
وأضاف دميترييف للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يكون للعقوبات والإجراءات غير الودية التي يفرضها الغرب أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".وأكد دميترييف، أنه "تبذل الدول الأوروبية محاولات عديدة لتعطيل الحوار المباشر بين روسيا والولايات المتحدة، وكذلك بين رئيسي البلدين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وقال: "نشهد أيضا عددًا كبيرًا جدًا من المحاولات من جانب زملائنا الأوروبيين، بما في ذلك بريطانيا، لتعطيل أي حوار مباشر بين روسيا والولايات المتحدة، أي حوار مباشر بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب".وأكد على أن "العقوبات ضد روسيا ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة".وأضاف دميترييف: "يعود ذلك إلى أن العديد من محاولات حل النزاع في أوكرانيا قد أُحبطت من قبل البريطانيين والأوروبيين على حد سواء. ويكفي أن نتذكر (رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس) جونسون، الذي وصل بعد التوصل إلى اتفاق سلام (بين أوكرانيا وروسيا)، وحصل على مليون جنيه إسترليني من رعاته، وقال: 'لا، ليست هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا'".وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".
