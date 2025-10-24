https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الروسي-الخاص-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-بات-قريبا-وقمة-بوتين-وترامب-ستعقد-لاحقا-1106370915.html

المبعوث الروسي الخاص: تسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا

أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين...

وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن "لقاء الرئيسين بوتين وترامب سيُعقد، ولكن على الأرجح في وقت لاحق".وأضاف: "يجب أن تكون هذه القمة مُعدة بشكل جيد من الناحية الدبلوماسية".وتابع، "أنا واثق من أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها (ترامب) ستُكلَّل بالنجاح".وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي امتنعت عن الحوار مع روسيا، أثبتت فشلها. وأكد قائلًا: "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك حوار مع روسيا".وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.

