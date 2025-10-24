https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الروسي-الخاص-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-بات-قريبا-وقمة-بوتين-وترامب-ستعقد-لاحقا-1106370915.html
المبعوث الروسي الخاص: تسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
المبعوث الروسي الخاص: تسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T23:16+0000
2025-10-24T23:16+0000
2025-10-24T23:16+0000
كيريل دميترييف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/09/1027170905_0:222:2852:1826_1920x0_80_0_0_c02b1c6d27393957c367e50e49373c93.jpg
وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن "لقاء الرئيسين بوتين وترامب سيُعقد، ولكن على الأرجح في وقت لاحق".وأضاف: "يجب أن تكون هذه القمة مُعدة بشكل جيد من الناحية الدبلوماسية".وتابع، "أنا واثق من أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها (ترامب) ستُكلَّل بالنجاح".وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي امتنعت عن الحوار مع روسيا، أثبتت فشلها. وأكد قائلًا: "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك حوار مع روسيا".وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.
https://sarabic.ae/20251024/المبعوث-الخاص-للرئيس-الروسي-موسكو-معنية-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1106370762.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102717/09/1027170905_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_b25948c48d42331dbb54d354cb6ca12c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, ترامب
كيريل دميترييف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, ترامب
المبعوث الروسي الخاص: تسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقا
أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ستُعقد، لكنها على الأرجح ستُؤجل إلى موعد لاحق.
وقال دميترييف في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن "لقاء الرئيسين بوتين وترامب سيُعقد، ولكن على الأرجح في وقت لاحق".
وأوضح أن القمة "تم تأجيلها على الأرجح، وليس إلغاؤها"، مرجحًا أن سبب التأجيل يعود إلى الحاجة لمزيد من التحضير.
وأضاف: "يجب أن تكون هذه القمة مُعدة بشكل جيد من الناحية الدبلوماسية".
وتابع، "أنا واثق من أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها (ترامب) ستُكلَّل بالنجاح".
وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي امتنعت عن الحوار مع روسيا، أثبتت فشلها.
وكشف المبعوث الروسي، "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي".
وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.