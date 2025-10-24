المبعوث الخاص للرئيس الروسي: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال دميترييف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نريد إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا أن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية.وأوضح أن "الأطراف تسعى لحلول وسط ترضي الجميع. أتفهم وجود بعض خيبة الأمل، لكن ذلك يعود إلى سوء فهم لما يجري".كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظل مستعدا ومتطلعا لتسوية الوضع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية ويبذل الكثير لتحقيق ذلك.وأكد بيسكوف على أن"الرئيس بوتين يحافظ أيضا على استعداده ورغبته في حل (الوضع) بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".
المبعوث الخاص للرئيس الروسي: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

22:17 GMT 24.10.2025
أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن بلاده تسعى لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وقال دميترييف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نريد إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا أن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية.
وأوضح أن "الأطراف تسعى لحلول وسط ترضي الجميع. أتفهم وجود بعض خيبة الأمل، لكن ذلك يعود إلى سوء فهم لما يجري".
كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظل مستعدا ومتطلعا لتسوية الوضع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية ويبذل الكثير لتحقيق ذلك.
وأكد بيسكوف على أن"الرئيس بوتين يحافظ أيضا على استعداده ورغبته في حل (الوضع) بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".
وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".
