المبعوث الخاص للرئيس الروسي: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

المبعوث الخاص للرئيس الروسي: موسكو معنية بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، أن بلاده تسعى لإنهاء... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال دميترييف في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "نريد إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا أن القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا تستهدف فقط الأهداف العسكرية.وأوضح أن "الأطراف تسعى لحلول وسط ترضي الجميع. أتفهم وجود بعض خيبة الأمل، لكن ذلك يعود إلى سوء فهم لما يجري".كان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يظل مستعدا ومتطلعا لتسوية الوضع في أوكرانيا بالوسائل الدبلوماسية ويبذل الكثير لتحقيق ذلك.وأكد بيسكوف على أن"الرئيس بوتين يحافظ أيضا على استعداده ورغبته في حل (الوضع) بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وهو يبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك".وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".

