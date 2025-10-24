https://sarabic.ae/20251024/دميترييف-إدارة-ترامب-لديها-رغبة-قوية-في-فهم-موقف-روسيا-1106368693.html

دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا

دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا

24.10.2025

وقال دميترييف في مقابلة مع الصحفية "لارا لوغان"، معلقًا على الجهود المبذولة لحل النزاع في أوكرانيا: "بإمكاننا العمل بشكل بناء مع إدارة ترامب. نحن نقدر جهودهم. لقد حققنا بالفعل بعض التقدم".كما أعرب دميترييف عن أمله في إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا بمجرد أن "يدرك الناس حقيقة الوضع".وأضاف أيضا، "أعتقد أن ما يميز الرئيس ترامب وفريقه هو الحوار الجاد. هناك رغبة قوية، إلى جانب (المبعوث الرئاسي الخاص) ستيفن ويتكوف، في فهم موقف روسيا، وفهم منطقها فهمًا حقيقيًا، لأنه من خلال فهم المنطق فقط يُمكن اتباعه أو تعديله واقتراح شيء ما".وفي وقت سابق من اليوم، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة.وأضاف دميترييف للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يكون للعقوبات والإجراءات غير الودية التي يفرضها الغرب أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".وأشار أيضا إلى أن "موقف روسيا هو ضرورة احترام المصالح الوطنية الروسية، وأن العقوبات والإجراءات غير الودية لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".

