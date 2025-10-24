دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251024/دميترييف-إدارة-ترامب-لديها-رغبة-قوية-في-فهم-موقف-روسيا-1106368693.html
دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا
دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا
سبوتنيك عربي
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا قادرة على العمل... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T20:32+0000
2025-10-24T20:32+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg
وقال دميترييف في مقابلة مع الصحفية "لارا لوغان"، معلقًا على الجهود المبذولة لحل النزاع في أوكرانيا: "بإمكاننا العمل بشكل بناء مع إدارة ترامب. نحن نقدر جهودهم. لقد حققنا بالفعل بعض التقدم".كما أعرب دميترييف عن أمله في إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا بمجرد أن "يدرك الناس حقيقة الوضع".وأضاف أيضا، "أعتقد أن ما يميز الرئيس ترامب وفريقه هو الحوار الجاد. هناك رغبة قوية، إلى جانب (المبعوث الرئاسي الخاص) ستيفن ويتكوف، في فهم موقف روسيا، وفهم منطقها فهمًا حقيقيًا، لأنه من خلال فهم المنطق فقط يُمكن اتباعه أو تعديله واقتراح شيء ما".وفي وقت سابق من اليوم، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة.وأضاف دميترييف للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يكون للعقوبات والإجراءات غير الودية التي يفرضها الغرب أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".وأشار أيضا إلى أن "موقف روسيا هو ضرورة احترام المصالح الوطنية الروسية، وأن العقوبات والإجراءات غير الودية لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".
https://sarabic.ae/20251024/بلجيكا-تقر-بأن-رد-روسيا-على-مصادرة-أصولها-سيكون-مؤلما-للغاية-1106367178.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_eedc611e49df0b4f784d8732427de4f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

دميترييف: إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا

20:32 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن روسيا قادرة على العمل بشكل بناء مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الجانبين قد أحرزا بالفعل بعض التقدم في حل النزاع في أوكرانيا.
وقال دميترييف في مقابلة مع الصحفية "لارا لوغان"، معلقًا على الجهود المبذولة لحل النزاع في أوكرانيا: "بإمكاننا العمل بشكل بناء مع إدارة ترامب. نحن نقدر جهودهم. لقد حققنا بالفعل بعض التقدم".
كما أعرب دميترييف عن أمله في إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا بمجرد أن "يدرك الناس حقيقة الوضع".
وأكد دميترييف على أن "إدارة ترامب لديها رغبة قوية في فهم موقف روسيا".
وأضاف أيضا، "أعتقد أن ما يميز الرئيس ترامب وفريقه هو الحوار الجاد. هناك رغبة قوية، إلى جانب (المبعوث الرئاسي الخاص) ستيفن ويتكوف، في فهم موقف روسيا، وفهم منطقها فهمًا حقيقيًا، لأنه من خلال فهم المنطق فقط يُمكن اتباعه أو تعديله واقتراح شيء ما".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة.
مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
بلجيكا تقر بأن رد روسيا على مصادرة أصولها سيكون "مؤلما للغاية"
19:13 GMT
وأضاف دميترييف للصحفيين خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، أنه "لن يكون للعقوبات والإجراءات غير الودية التي يفرضها الغرب أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".
وأشار أيضا إلى أن "موقف روسيا هو ضرورة احترام المصالح الوطنية الروسية، وأن العقوبات والإجراءات غير الودية لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد الروسي، بل ستؤدي ببساطة إلى ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود بالولايات المتحدة".
وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر للوكالة: نؤكد(وجود كيريل دميترييف في الولايات المتحدة)".
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة أن دميترييف وصل إلى الولايات المتحدة لإجراء "محادثات رسمية"، حيث من المتوقع أن يلتقي مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لمواصلة المباحثات حول العلاقات الروسية الأمريكية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала