دميترييف: الروبل أصبح أنجح عملة لهذا العام حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40%
أكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاحد، أن الروبل أصبح... 26.10.2025
2025-10-26T13:43+0000
2025-10-26T13:43+0000
2025-10-26T13:43+0000
وقال دميترييف: "الروبل ارتفع بنسبة 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام وأصبح العملة الأكثر نجاحا".وأضاف: "من وجهة نظر اقتصادية، نشرح حالة الاقتصاد الروسي، وهو في حالة جيدة".وتابع: "لطالما دعت عضوة الكونغرس علانية إلى البحث عن حلول سلمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، مشيرة في حسابها على "إكس": يجب على أمريكا البحث عن فرص التجارة والسلام، وليس الترويج لأجندة المحافظين الجدد للحرب مع روسيا. لماذا تنفر قوة عظمى عندما يمكنك إجراء حوار مفتوح من أجل السلام وإبرام اتفاقيات تجارية تفيد جميع الأمريكيين؟".أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن كيريل دميترييف، التقى بمسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، وسيواصل المحادثات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".المبعوث الرئاسي الروسي: الاتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية بات قريبا وقمة بوتين وترامب ستعقد لاحقادميترييف: إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال قائمة
2025
أكد رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، اليوم الاحد، أن الروبل أصبح العملة الأكثر نجاحًا هذا العام، حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار بنسبة 40٪.
وقال دميترييف: "الروبل ارتفع بنسبة 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام وأصبح العملة الأكثر نجاحا".
وأضاف: "من وجهة نظر اقتصادية، نشرح حالة الاقتصاد الروسي، وهو في حالة جيدة".
وأوضح دميترييف: "نتواصل أيضًا مع ممثلي المجتمع الأمريكي الملتزمين بحوار إيجابي مع روسيا. التقينا بعضوة الكونغرس آنا لونا أمس... وأكدت أيضًا رغبتها في عقد لقاء بين أعضاء الكونغرس الأمريكي وممثلي مجلس الدوما، والذي سيتم تنظيمه في المستقبل القريب، وهو حوار مهم بين برلمانات بلدنا".
وتابع: "لطالما دعت عضوة الكونغرس علانية إلى البحث عن حلول سلمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول، مشيرة في حسابها على "إكس": يجب على أمريكا البحث عن فرص التجارة والسلام، وليس الترويج لأجندة المحافظين الجدد للحرب مع روسيا. لماذا تنفر قوة عظمى عندما يمكنك إجراء حوار مفتوح من أجل السلام وإبرام اتفاقيات تجارية تفيد جميع الأمريكيين؟".
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن كيريل دميترييف، التقى بمسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، وسيواصل المحادثات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
وصل رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، إلى الولايات المتحدة، يوم الجمعة، لإجراء "محادثات رسمية"، حسب ما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".