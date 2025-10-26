https://sarabic.ae/20251026/مصدر-دميترييف-التقى-بمسؤولين-أمريكيين-يومي-24-و25-أكتوبر-1106396282.html
مصدر: دميترييف التقى بمسؤولين أمريكيين يومي 24 و25 أكتوبر
مصدر: دميترييف التقى بمسؤولين أمريكيين يومي 24 و25 أكتوبر
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
مصدر: دميترييف التقى بمسؤولين أمريكيين يومي 24 و25 أكتوبر
00:10 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 01:10 GMT 26.10.2025)
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، التقى بمسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يومي 24 و25 تشرين الأول/أكتوبر، وسيواصل المحادثات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
ميامي – سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة، إن "لقاءات كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، مع مسؤولين من إدارة ترامب جرت يومي 24 و25 أكتوبر/ تشرين الأول وستستمر في 26 أكتوبر ".
ولم يحدد مع من جرت المفاوضات
بالتحديد.
كان دميترييف في نيويورك يوم الجمعة. وفي اليوم نفسه، أفاد موقع أكسيوس بمحادثته المحتملة مع المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، في ميامي.
أعلن ترامب، يوم الخميس الماضي، إلغاء اجتماع مع الرئيس الروسي في بودابست، كان قد اتفقا عليه خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. وقال إنه يعتزم عقده في موعد لاحق.
وفي اليوم السابق، أعرب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي عن ثقته في أن المفاوضات ستجري، ولكن من المرجح أن تتم في وقت لاحق.