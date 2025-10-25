عربي
المبعوث الرئاسي الروسي: حل النزاع الأوكراني يتضمن عدة عناصر أساسية
المبعوث الرئاسي الروسي: حل النزاع الأوكراني يتضمن عدة عناصر أساسية
صرح كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن حل النزاع الأوكراني...
وقال دميترييف لشبكة فوكس نيوز، "أعتقد أن هناك عدة عناصر فقط. أحدها هو الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقد قالت روسيا: نعم، روسيا منفتحة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا".وتابع، "أنا واثق من أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأمريكي (ترامب) ستُكلَّل بالنجاح".وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي امتنعت عن الحوار مع روسيا، أثبتت فشلها. وأكد قائلًا: "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك حوار مع روسيا".وكشف المبعوث الروسي، "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي".وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.
صرح كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، بأن حل النزاع الأوكراني يتضمن عدة عناصر، منها القضايا الإقليمية، وحياد أوكرانيا، والضمانات الأمنية.
وقال دميترييف لشبكة فوكس نيوز، "أعتقد أن هناك عدة عناصر فقط. أحدها هو الضمانات الأمنية لأوكرانيا. وقد قالت روسيا: نعم، روسيا منفتحة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا".
وأضاف، "هناك بالتأكيد مسألة تتعلق بالأراضي حيث يوجد سكان روس، سكان روس تعرضوا لهجوم من قبل القوات الأوكرانية حتى قبل بدء النزاع. ثم هناك مسألة حياد أوكرانيا، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن روسيا".
وتابع، "أنا واثق من أن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الرئيس الأمريكي (ترامب) ستُكلَّل بالنجاح".
وأضاف أن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة، التي امتنعت عن الحوار مع روسيا، أثبتت فشلها. وأكد قائلًا: "من الأفضل دائمًا أن يكون هناك حوار مع روسيا".
وكشف المبعوث الروسي، "أعتقد أن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق دبلوماسي".
وأوضح أن مجرد وقف إطلاق النار لن يكون كافيًا لتسوية الأزمة، مضيفًا: "روسيا لا تريد فقط وقفًا لإطلاق النار، بل حلاً نهائيًا للنزاع. وقف إطلاق النار يمكن أن يُخرق في أي وقت، فهو إجراء مؤقت، وقد يُستغل لإعادة التسلح والاستعداد لجولة جديدة من القتال"، لافتًا إلى أن الأطراف "أصبحت قريبة بشكل معقول" من التوصل إلى اتفاق شامل.
