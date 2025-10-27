الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا
العالم, الناتو, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا

06:31 GMT 27.10.2025
© AP Photo / Omar Havanaزعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزير يوهان فاديفول، سيتوجه إلى بروكسل، اليوم الاثنين، للقاء قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة "دعم" أوكرانيا، والأمن والدفاع الأوروبيين، على حد زعمها.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية فاديفول إلى بروكسل، وسيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروش شيفتشوفيتش، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته".

وأشار إلى أن المناقشات ستركز على "مواصلة دعم أوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي والقدرات الدفاعية".

وأوضح أن "المشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي - المنظمات، التي توحّد أهم شركاء ألمانيا وحلفائها، ستركز على الدعم المستمر لأوكرانيا، فضلًا عن قضايا الأمن الأوروبي والقدرة الدفاعية".

وبحسب قوله، ستُركز المحادثات أيضًا على التجارة الدولية، بما في ذلك إيجاد سبل لضمان استمرار إمدادات المواد الخام والمكونات الرئيسية للشركات الأوروبية، وخاصةً العناصر الأرضية النادرة ورقائق الحاسوب. كما ستُناقش التدابير الرامية إلى تعزيز القوة الاقتصادية الأوروبية وقدرتها التنافسية وتنويع العلاقات التجارية.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مندوب واشنطن لدى "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي
24 أكتوبر, 01:40 GMT

وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورّط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويُعتبر "لعبًا بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجّهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
ضابط استخبارات أمريكي: الهزيمة الاستراتيجية لأوكرانيا تعني مثيلتها للغرب
"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغرب
