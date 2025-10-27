https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-الألمانية-فاديفول-يناقش-مع-قادة-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-دعم-أوكرانيا-1106427392.html

الخارجية الألمانية: فاديفول يناقش مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو "دعم" أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الوزير يوهان فاديفول، سيتوجه إلى بروكسل، اليوم الاثنين، للقاء قادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة "دعم"...

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في بيان: "سيتوجه وزير الخارجية فاديفول إلى بروكسل، وسيلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروش شيفتشوفيتش، والمفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته".وأوضح أن "المشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي - المنظمات، التي توحّد أهم شركاء ألمانيا وحلفائها، ستركز على الدعم المستمر لأوكرانيا، فضلًا عن قضايا الأمن الأوروبي والقدرة الدفاعية".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجّهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.ضابط استخبارات أمريكي: الهزيمة الاستراتيجية لأوكرانيا تعني مثيلتها للغرب"رمزية للغاية"... وسائل إعلام غربية تكشفت عن إشارة بوتين إلى الغرب

