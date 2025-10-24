https://sarabic.ae/20251024/مندوب-واشنطن-لدى-حلف-الناتو-ترامب-يبحث-عن-طرق-للضغط-على-زيلينسكي-1106337405.html

مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي

مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي

سبوتنيك عربي

قال المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل البحث عن وسائل لممارسة الضغط ليس فقط على روسيا،... 24.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-24T01:40+0000

2025-10-24T01:40+0000

2025-10-24T02:04+0000

ترامب

زيلينسكي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg

وأوضح ويتاكر في مقابلة مع قناة Newsmax الأمريكية، أن "الرئيس ترامب يحاول دراسة سبل لمواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وكذلك، بصراحة، على فولوديمير زيلينسكي، من أجل إجلاس الطرفين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" وعدد من فروعهما. كما صرّح ترامب بأنه ألغى لقاءً كان من المقرر عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بخططها لعقد اللقاء بين زعيمي البلدين.من جانبه، وصف بوتين العقوبات الجديدة بأنها "عمل غير ودي" لا يسهم في تعزيز العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدًا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، رغم احتمال تكبد بعض الخسائر، مضيفًا أن قطاع الطاقة الروسي قوي ومستقر. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده، "كدولة تحترم نفسها، لن تتخذ قرارات تحت الضغط".وفي تعليقه على إلغاء اللقاء الثنائي، قال بوتين إن ترامب ربما قصد تأجيله وليس إلغاءه، مشيرًا إلى أن ترامب نفسه هو من اقترح، خلال مكالمة هاتفية، عقد القمة في بودابست، لكنه اعتبر أنه سيكون من الخطأ عقد اللقاء دون تحضير كافٍ.أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فأوضح أن تنظيم القمة لن يكون أمرًا سهلاً، لكن لدى الجانب الروسي "روح عمل إيجابية"، في حين أكدت المجر استعدادها لاستضافة اللقاء ومواصلة التحضيرات له.وكان ترامب قد التقى زيلينسكي الأسبوع الماضي في واشنطن، ووفقًا لموقع Axios، كانت المحادثات بينهما متوترة وأظهر ترامب خلالها صرامة شديدة، ونقل أحد المصادر أن اللقاء "لم يجرِ على نحو جيد"، فيما اضطر زيلينسكي لعقد مؤتمر صحفي خارج أراضي البيت الأبيض.

https://sarabic.ae/20251017/تقارير-ترامب-أبلغ-زيلينسكي-بعدم-نية-واشنطن-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-1106136893.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا