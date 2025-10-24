مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251024/مندوب-واشنطن-لدى-حلف-الناتو-ترامب-يبحث-عن-طرق-للضغط-على-زيلينسكي-1106337405.html
مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي
مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي
سبوتنيك عربي
قال المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل البحث عن وسائل لممارسة الضغط ليس فقط على روسيا،... 24.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-24T01:40+0000
2025-10-24T02:04+0000
ترامب
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_bc3fd45b54c9ed97ef550969a31ee5a7.jpg
وأوضح ويتاكر في مقابلة مع قناة Newsmax الأمريكية، أن "الرئيس ترامب يحاول دراسة سبل لمواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وكذلك، بصراحة، على فولوديمير زيلينسكي، من أجل إجلاس الطرفين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" وعدد من فروعهما. كما صرّح ترامب بأنه ألغى لقاءً كان من المقرر عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بخططها لعقد اللقاء بين زعيمي البلدين.من جانبه، وصف بوتين العقوبات الجديدة بأنها "عمل غير ودي" لا يسهم في تعزيز العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدًا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، رغم احتمال تكبد بعض الخسائر، مضيفًا أن قطاع الطاقة الروسي قوي ومستقر. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده، "كدولة تحترم نفسها، لن تتخذ قرارات تحت الضغط".وفي تعليقه على إلغاء اللقاء الثنائي، قال بوتين إن ترامب ربما قصد تأجيله وليس إلغاءه، مشيرًا إلى أن ترامب نفسه هو من اقترح، خلال مكالمة هاتفية، عقد القمة في بودابست، لكنه اعتبر أنه سيكون من الخطأ عقد اللقاء دون تحضير كافٍ.أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فأوضح أن تنظيم القمة لن يكون أمرًا سهلاً، لكن لدى الجانب الروسي "روح عمل إيجابية"، في حين أكدت المجر استعدادها لاستضافة اللقاء ومواصلة التحضيرات له.وكان ترامب قد التقى زيلينسكي الأسبوع الماضي في واشنطن، ووفقًا لموقع Axios، كانت المحادثات بينهما متوترة وأظهر ترامب خلالها صرامة شديدة، ونقل أحد المصادر أن اللقاء "لم يجرِ على نحو جيد"، فيما اضطر زيلينسكي لعقد مؤتمر صحفي خارج أراضي البيت الأبيض.
https://sarabic.ae/20251017/تقارير-ترامب-أبلغ-زيلينسكي-بعدم-نية-واشنطن-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-1106136893.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098273860_42:0:930:666_1920x0_80_0_0_a822f3c18ac9e19a413bac39b8f30f98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مندوب واشنطن لدى حلف "الناتو": ترامب يبحث عن طرق للضغط على زيلينسكي

01:40 GMT 24.10.2025 (تم التحديث: 02:04 GMT 24.10.2025)
© AP Photo / Mystyslav Chernovالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زيلينسكي، في البيت الأبيض، واشنطن، 28 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
تابعنا عبر
قال المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ماثيو ويتاكر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل البحث عن وسائل لممارسة الضغط ليس فقط على روسيا، بل أيضًا على فولوديمير زيلينسكي، بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.
وأوضح ويتاكر في مقابلة مع قناة Newsmax الأمريكية، أن "الرئيس ترامب يحاول دراسة سبل لمواصلة الضغط على (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وكذلك، بصراحة، على فولوديمير زيلينسكي، من أجل إجلاس الطرفين إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
تقارير: ترامب يرفض طلب زيلينسكي تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"
17 أكتوبر, 23:17 GMT
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، في وقت سابق، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت إجراءات ضد شركتي "روس نفط" و"لوك أويل" وعدد من فروعهما. كما صرّح ترامب بأنه ألغى لقاءً كان من المقرر عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.
وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، مساء الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بخططها لعقد اللقاء بين زعيمي البلدين.
من جانبه، وصف بوتين العقوبات الجديدة بأنها "عمل غير ودي" لا يسهم في تعزيز العلاقات الروسية الأمريكية، مؤكدًا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، رغم احتمال تكبد بعض الخسائر، مضيفًا أن قطاع الطاقة الروسي قوي ومستقر. وأكد الرئيس الروسي أن بلاده، "كدولة تحترم نفسها، لن تتخذ قرارات تحت الضغط".
وفي تعليقه على إلغاء اللقاء الثنائي، قال بوتين إن ترامب ربما قصد تأجيله وليس إلغاءه، مشيرًا إلى أن ترامب نفسه هو من اقترح، خلال مكالمة هاتفية، عقد القمة في بودابست، لكنه اعتبر أنه سيكون من الخطأ عقد اللقاء دون تحضير كافٍ.
أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فأوضح أن تنظيم القمة لن يكون أمرًا سهلاً، لكن لدى الجانب الروسي "روح عمل إيجابية"، في حين أكدت المجر استعدادها لاستضافة اللقاء ومواصلة التحضيرات له.
وكان ترامب قد التقى زيلينسكي الأسبوع الماضي في واشنطن، ووفقًا لموقع Axios، كانت المحادثات بينهما متوترة وأظهر ترامب خلالها صرامة شديدة، ونقل أحد المصادر أن اللقاء "لم يجرِ على نحو جيد"، فيما اضطر زيلينسكي لعقد مؤتمر صحفي خارج أراضي البيت الأبيض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала