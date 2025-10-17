تقارير: ترامب يرفض طلب زيلينسكي تزويد كييف بصواريخ "توماهوك"

https://sarabic.ae/20251017/تقارير-ترامب-أبلغ-زيلينسكي-بعدم-نية-واشنطن-تزويد-كييف-بصواريخ-توماهوك-1106136893.html

وبحسب ما نقل موقع Axios عن مصادر مطلعة، قال ترامب خلال مأدبة الغداء الثنائية، إنه غير متأكد مما إذا كان احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" قد شجّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات جديدة، لكنه أشار إلى أن بوتين يبدو مركزًا على التوصل إلى اتفاق سلام.وأوضح تقرير Axios أن زيلينسكي "ضغط بشدة" للحصول على الصواريخ، إلا أن ترامب رفض الطلب وأبدى "عدم مرونة"، مؤكدًا أنه لا يخطط لتزويد كييف بـ"توماهوك" في الوقت الراهن.وأول أمس الخميس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير يوم الخميس محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

