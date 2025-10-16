https://sarabic.ae/20251016/ترامب-الولايات-المتحدة-نفسها-بحاجة-لصواريخ-توماهوك-1106095057.html
ترامب: الولايات المتحدة نفسها بحاجة لصواريخ "توماهوك"
ترامب: الولايات المتحدة نفسها بحاجة لصواريخ "توماهوك"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقاً على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات...
2025-10-16T21:16+0000
2025-10-16T21:16+0000
2025-10-16T21:20+0000
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ توماهوك. لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".وأضاف الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي لم يُبدِ ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا.وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً: هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ توماهوك؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق، قائلاً: "لا أحد يريد أن يكون هدفاً لصاروخ توماهوك".وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية، مضيفا أنه ناقش هذا الموضوع أيضاً مع الرئيس الروسي. وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر، وقال ترامب: "سألتقي أنا والرئيس بوتين بعد ذلك في مكان مُتفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".
ترامب: الولايات المتحدة نفسها بحاجة لصواريخ "توماهوك"
21:16 GMT 16.10.2025
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقاً على احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى، بأن الولايات المتحدة نفسها بحاجة إليها، رغم امتلاكها كميات كبيرة.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن في أمريكا بحاجة لصواريخ توماهوك. لدينا الكثير منها، لكننا بحاجة إليها. لا يمكننا استنزاف موارد بلادنا".
وأضاف الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي لم يُبدِ ارتياحه لفكرة أن تقوم الولايات المتحدة بتسليم صواريخ "توماهوك" لخصوم روسيا.
وأوضح ترامب: "قلت له فعلاً: هل تمانع إذا منحت خصومك بضعة آلاف من صواريخ توماهوك؟ قلتها له بهذه الطريقة بالضبط، ولم تعجبه الفكرة"، لافتا إلى أن "توماهوك" سلاح رهيب وهجومي ومدمّر بشكل لا يُصدق، قائلاً: "لا أحد يريد أن يكون هدفاً لصاروخ توماهوك".
وفي وقت سابق مساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية، مضيفا أنه ناقش هذا الموضوع أيضاً مع الرئيس الروسي.
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر، وقال ترامب: "سألتقي أنا والرئيس بوتين
بعد ذلك في مكان مُتفق عليه مسبقًا في بودابست، المجر، لمناقشة إمكانية إنهاء... الحرب بين روسيا وأوكرانيا".