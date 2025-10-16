https://sarabic.ae/20251016/مساعد-الرئيس-الروسي-بوتين-يؤيد-فكرة-ترامب-بعقد-قمة-روسية-أمريكية-في-بودابست-1106092425.html
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مباشرة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيّد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية".وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كانت المحادثة مطولة واستمرت قرابة ساعتين ونصف".من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست
صرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد مباشرة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كان الرئيس (الأمريكي) ترامب أول من ذكر بودابست، وأيّد رئيسنا (بوتين) فورًا فكرة عقد قمة محتملة في تلك العاصمة الأوروبية".
وصرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت قرابة الساعتين والنصف، وكانت محادثة مطولة.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "كانت المحادثة مطولة واستمرت قرابة ساعتين ونصف".
من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أجرى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية وكانت مثمرة للغاية.
وكتب الرئيس الأمريكي على موقع "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جزءا كبيرا من حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خُصص لبحث آفاق التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، عاصمة المجر.