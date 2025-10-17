https://sarabic.ae/20251017/ترامب-لزيلينسكي-حان-الوقت-للتوصل-إلى-صفقة-وإنهاء-القتال-1106135489.html
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فلاديمير زيلينسكي، إلى وقف القتال والتوصل إلى اتفاق مع روسيا. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال ترامب على منصة "تروث سوشيال":"لقد قلت له، كما نصحت الرئيس بوتين بشكل حثيث، إن الوقت قد حان لوقف القتال والتوصل إلى صفقة!"وأضاف الرئيس الأمريكي أن كلا الطرفين يمكن أن يعلنا انتصارهما، "ويدعان التاريخ هو الحكم النهائي".وأمس الخميس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير يوم الخميس محادثة هاتفية مع ترامب، وكانت الأطول منذ بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، حيث استمرت ساعتين ونصف.وذكر مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن التركيز كان على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تمسك روسيا بالحل الدبلوماسي وتقديم تقييمات مفصلة للوضع.كما ناقش بوتين وترامب احتمال عقد اجتماع جديد، يُرجح أن يُعقد في بودابست، فيما أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن التحضيرات بدأت وتجرى على قدم وساق.وتناول النقاش أيضًا مسألة إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، حيث شدد بوتين على أن هذا السلاح لن يغير الوضع على الأرض، لكنه سيلحق ضررًا كبيرًا بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.من جانبه، دعا ترامب إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح آفاقًا هائلة للتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.
