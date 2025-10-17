https://sarabic.ae/20251017/ترامب-سيكون-من-دواعي-الشرف-لي-إنهاء-الصراع-بين-روسيا-أوكرانيا-والبلدان-لديهما-قواسم-مشتركة-1106134824.html
ترامب: سيكون من "دواعي الشرف" لي إنهاء الصراع بين روسيا أوكرانيا والبلدان لديهما قواسم مشتركة
ترامب: سيكون من "دواعي الشرف" لي إنهاء الصراع بين روسيا أوكرانيا والبلدان لديهما قواسم مشتركة
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا لديهما "قواسم مشتركة كثيرة"، وأنه "يشرفه" إنهاء الصراع بينهما. 17.10.2025
وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع فلاديمير زيلينسكي: "سيشرفني كثيرًا إنهاء الأزمة الأوكرانية. من الواضح أن الشعبين الروسي والأوكراني لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وسيكون لي الشرف بإنهاء الصراع بينهما".وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: "هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نحرز تقدما هائلاً في حله، وسنناقش ذلك اليوم".وأشار الرئيس الأمريكي، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى تسوية، "كل شيء يسير على ما يرام"، معربا عن ثقته في حل النزاع.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون ثنائيًا، لكن فلاديمير زيلينسكي سيكون على اتصال.وأُجريت محادثة لهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025. ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المحادثة، أعلن ترامب عن نيته لقاء الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست.
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن روسيا وأوكرانيا لديهما "قواسم مشتركة كثيرة"، وأنه "يشرفه" إنهاء الصراع بينهما.
وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع فلاديمير زيلينسكي: "سيشرفني كثيرًا إنهاء الأزمة الأوكرانية. من الواضح أن الشعبين الروسي والأوكراني لديهما الكثير من القواسم المشتركة، وسيكون لي الشرف بإنهاء الصراع بينهما".
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عملية حل النزاع في أوكرانيا تسير بسلاسة.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: "هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نحرز تقدما هائلاً في حله، وسنناقش ذلك اليوم".
وأشار الرئيس الأمريكي، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى تسوية، "كل شيء يسير على ما يرام"، معربا عن ثقته في حل النزاع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون ثنائيًا، لكن فلاديمير زيلينسكي سيكون على اتصال.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "من المرجح أن يكون اجتماعا مزدوجا، لكن... زيلينسكي سيكون على اتصال".
وأُجريت محادثة لهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يوم أمس الخميس، وكانت من أطول المحادثات منذ بداية عام 2025. ناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، الصراع في أوكرانيا. وعقب المحادثة، أعلن ترامب عن نيته لقاء الزعيم الروسي في العاصمة المجرية بودابست.