عربي
وزير الحرب الأمريكي يجلس أمام زيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي
وزير الحرب الأمريكي يجلس أمام زيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي

19:32 GMT 17.10.2025
© Photo / x.comوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يرتدي ربطة عنق بألوان العلم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
وصل وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إلى اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي مرتديا ربطة عنق بألوان العلم الروسي.
كما يظهر الأبيض والأزرق والأحمر على العلم الأمريكي، حيث تُعتبر هذه الألوان هي الألوان الوطنية الروسية. إلا أن ما زاد من غرابة الموقف هو أن ربطة عنق وزير الدفاع الأمريكي، الذي كان يجلس أمام زيلينسكي، كانت تحمل نفس ترتيب ألوان العلم الروسي: الأبيض في الأعلى، والأزرق في الأسفل، ثم الأحمر. وأسفلها، كان هناك مزيج آخر متطابق من الألوان الثلاثة.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عملية حل النزاع في أوكرانيا تسير بسلاسة.
وقال ترامب خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض: "هذا النزاع مستمر منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا نحرز تقدما هائلاً في حله، وسنناقش ذلك اليوم".
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
باحث في العلاقات الدولية: قمة "بودابست" محاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين واشنطن وموسكو
18:45 GMT
وأشار الرئيس الأمريكي، متحدثا عن احتمالات التوصل إلى تسوية إلى أن، "كل شيء يسير على ما يرام"، معربا عن ثقته في حل النزاع.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون ثنائيًا، لكن فلاديمير زيلينسكي سيكون على اتصال.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "من المرجح أن يكون اجتماعًا مزدوجًا، لكن... زيلينسكي سيكون على اتصال".
