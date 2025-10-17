باحث في العلاقات الدولية: قمة "بودابست" محاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين واشنطن وموسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في العلاقات الدولية: قمة "بودابست" محاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين واشنطن وموسكو
باحث في العلاقات الدولية: قمة "بودابست" محاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين واشنطن وموسكو
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، القمة المزمع عقدها في الأسابيع المقبلة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
باحث في العلاقات الدولية: قمة "بودابست" محاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين واشنطن وموسكو

18:45 GMT 17.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
تناول الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، القمة المزمع عقدها في الأسابيع المقبلة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست.
وأشار معلوف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الاتصال الذي جرى بين الرئيسين يعد بمثابة إعلان عن القمة"، لافتا إلى "رمزية اختيار المجر، حيث تم الإقرار بحياد أوكرانيا منزوعة السلاح النووي، بتعهدات من الغرب، وروسيا، بضمان أمنها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، إثر لقاء عقد في بودابست عام 1994".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
أمس, 18:50 GMT
وأوضح أن "هذه القمة تأتي كمحاولة جديدة لتهدئة الأجواء بين الطرفين الأمريكي والروسي"، بعد إعلان واشنطن عن نيتها تسليم صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، وما لذلك من تبعات خطيرة جدا.
ورأى أن "عقد هذه القمة في المجر يعطي رصيدا إضافيا للأنظمة داخل الاتحاد الأوروبي التي تعارض تسليح أوكرانيا واستمرار الصراع وإرسال المزيد من الأموال إليها، لتكون المجر بمثابة مركز ثقل في القارة الأوروبية في مواجهة معسكر بروكسل"، لافتا إلى "وجود مثلث داخل الاتحاد الأوروبي في أوروبا الوسطى، يتألف من الدول المحورية وهي المجر وتشيكيا وسلوفاكيا، التي لا تريد استمرار الصراع".
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "الغرب يراهن على تغير ما في الميدان، وعلى إطالة أمد الصراع، وإلحاق الأذى بالبنية التحتية الروسية لخلق أزمة اجتماعية في الداخل الروسي تؤدي إلى إحداث تغيير ما"، لافتا إلى أن "زيلينسكي لا يملك حرية القرار في إدارة الصراع أو الذهاب إلى السلام"، ومشددا على أن "مرتكزات السلام في أوكرانيا تبنى على أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا
18:04 GMT
وحول توضيح المفوضية الأوروبية بشأن عبور طائرة بوتين إلى بودابست للقاء نظيره الأمريكي، وبأن العقوبات المفروضة على روسيا لا تشمل قيودا على زيارة الرئيس الروسي، أوضح معلوف أن ذلك يثبت أن "قرار المنع أو السماح ليس بيد أوروبا، بل هو قرار أمريكي بامتياز".
ولفت إلى أنه "منذ تفكك الاتحاد السوفياتي، تم تسليم الأمن الأوروبي إلى الولايات المتحدة، بحيث أصبحنا نشهد وصول قيادات أوروبية إلى السلطة لا تتمتع بثقل شعبي كبير كما جرت العادة في السابق، ومجبرة على الانصياع للإرادة الأمريكية".
