باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي من موسكو، موسى العملة، على الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن هذا الاتصال يأتي في... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

18:50 GMT 16.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من موسكو، موسى العملة، على الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن هذا الاتصال يأتي في سياق جهود دولية روسية وأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار العملة إلى أنه "ليس خافيا على الإدارة الأمريكية عرقلة أوروبا لجهود السلام وإنهاء الصراع".
وتابع: "بعد التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط إدارة ترامب أصبحت متفرغة لتسوية الأزمة الأوكرانية بناء على الأسس المتفق عليها في قمة ألاسكا"، مؤكدا أن "لا نية لدى بروكسل لتسوية هذا الصراع".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا
أمس, 21:32 GMT
ورأى أنه "لا يمكن الحديث عن اتفاق قريب أو خطوط عريضة للاتفاق لأن حالة الصراع في أوروبا تختلف عن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط وطبيعة حله، لكن قد يكون ضمن مفرجات وعناوين عريضة لمحاولة التوصل إلى نقطة وسط"، مشددا على أن "ما تطلبه موسكو أن يكون الحل جذريا لطبيعة النزاع ويتطلب ذلك خطوات إيجابية وإضافية متقدمة من الدول الأوروبية أكثر من أن تكون خطوات من كييف أو من واشنطن".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية في بودابست
18:33 GMT
واعتبر العملة أن "الولايات المتحدة مستفيدة من الأموال الأوروبية التي تدفع لتمويل زيلينسكي"، مضيفا: "هناك معطيات حساسة في هذا الصراع والتوصل إلى حلها يتطلب وجود جميع الأطراف على طاولة واحدة وهذا ما ترفضه بروكسل"، مؤكدا "انفتاح بوتين وترامب على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة لكن هذه الحلول لن تكون مرضية لبروكسل".
وكشف العملة أن "أوروبا انساقت إلى ما فرضته إدارة بايدن حول الأزمة الأوكرانية معتقدة أنه من السهل هزيمة روسيا"، معتبرا أن "لا بدائل لدى الأوروبيين اليوم لأن أي تنازل يعتبر بمث
وأضاف: "بروكسل ترى أن الضغط الاقتصادي سيجبر روسيا على التنازل والتفاوض وهم يراهنون على الوقت".
