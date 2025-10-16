https://sarabic.ae/20251016/باحث-في-الشأن-الدولي-بوتين-وترامب-منفتحان-على-جميع-الحلول-الدبلوماسية-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-1106093019.html

باحث في الشأن الدولي: بوتين وترامب منفتحان على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية

علق الباحث في الشأن الدولي من موسكو، موسى العملة، على الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لافتا إلى أن هذا الاتصال يأتي في... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار العملة إلى أنه "ليس خافيا على الإدارة الأمريكية عرقلة أوروبا لجهود السلام وإنهاء الصراع".وتابع: "بعد التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط إدارة ترامب أصبحت متفرغة لتسوية الأزمة الأوكرانية بناء على الأسس المتفق عليها في قمة ألاسكا"، مؤكدا أن "لا نية لدى بروكسل لتسوية هذا الصراع".ورأى أنه "لا يمكن الحديث عن اتفاق قريب أو خطوط عريضة للاتفاق لأن حالة الصراع في أوروبا تختلف عن طبيعة الصراع في الشرق الأوسط وطبيعة حله، لكن قد يكون ضمن مفرجات وعناوين عريضة لمحاولة التوصل إلى نقطة وسط"، مشددا على أن "ما تطلبه موسكو أن يكون الحل جذريا لطبيعة النزاع ويتطلب ذلك خطوات إيجابية وإضافية متقدمة من الدول الأوروبية أكثر من أن تكون خطوات من كييف أو من واشنطن".واعتبر العملة أن "الولايات المتحدة مستفيدة من الأموال الأوروبية التي تدفع لتمويل زيلينسكي"، مضيفا: "هناك معطيات حساسة في هذا الصراع والتوصل إلى حلها يتطلب وجود جميع الأطراف على طاولة واحدة وهذا ما ترفضه بروكسل"، مؤكدا "انفتاح بوتين وترامب على جميع الحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة لكن هذه الحلول لن تكون مرضية لبروكسل".وكشف العملة أن "أوروبا انساقت إلى ما فرضته إدارة بايدن حول الأزمة الأوكرانية معتقدة أنه من السهل هزيمة روسيا"، معتبرا أن "لا بدائل لدى الأوروبيين اليوم لأن أي تنازل يعتبر بمثابة استسلام، وبالتالي فإن أوروبا تسعى لهزيمة استراتيجية لروسيا لأن دون عن ذلك هي هزيمة للاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية".وأضاف: "بروكسل ترى أن الضغط الاقتصادي سيجبر روسيا على التنازل والتفاوض وهم يراهنون على الوقت".

