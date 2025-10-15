https://sarabic.ae/20251015/ترامب-بوتين-يريد-تحقيق-السلام-مع-أوكرانيا-1106051024.html

ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".في السايق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".وأشار أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في وقت سابق، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".

