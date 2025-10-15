ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251015/ترامب-بوتين-يريد-تحقيق-السلام-مع-أوكرانيا-1106051024.html
ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا
ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T21:32+0000
2025-10-15T21:32+0000
ترامب
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".في السايق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".وأشار أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في وقت سابق، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو: وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".
https://sarabic.ae/20251014/الكرملين-روسيا-ترحب-بنية-ترامب-السعي-إلى-حل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105990094.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا

21:32 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن اعتقاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تحقيق السلام مع أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى سلام في أوكرانيا: "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد تحقيق ذلك".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا
أمس, 10:02 GMT
في السايق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أول أمس الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".
وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".
وأشار أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد، في وقت سابق، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، أنه من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمكن تنفيذه على حساب أمن روسيا.
وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو:
"من الطبيعي أن تقرر أوكرانيا كيفية ضمان أمنها، لكن هذا الأمن، كما هو منصوص عليه في الوثائق الأساسية، بما في ذلك في مجال الأمن في القارة الأوروبية، لا يمكن ضمانه على حساب أمن الدول الأخرى، وخاصة روسيا".
وأضاف: "هناك خيارات لضمان أمن أوكرانيا في حال انتهاء الصراع، وكان هذا أيضا موضوع مناقشاتنا في إنكوريدج، ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء هنا".
وأشار إلى أنه "بمساعدة حلف شمال الأطلسي، يتم بذل محاولة لاستيعاب كامل الفضاء ما بعد السوفييتي تقريبا، لكننا اضطررنا إلى الرد على هذا، وهذه هي المشكلة برمتها".
