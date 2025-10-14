الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/الكرملين-روسيا-ترحب-بنية-ترامب-السعي-إلى-حل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105990094.html
الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا
الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T10:02+0000
2025-10-14T10:33+0000
روسيا
الكرملين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة بسبب عدم وجود بدائل وستحقق أهدافها، مضيفا: "روسيا مستعدة للتسوية السلمية. وتواصل روسيا حاليا عمليتها العسكرية الخاصة نظرا لضيق الخيارات. بطريقة أو بأخرى، ستضمن روسيا مصالحها وتحقق أهدافها المعلنة".ورأى بيسكوف، أنه لا بد من انتظار التصريحات التي ستعقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، ومراقبة نتائجه.وأكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس دونالد ترامب، في دفع كييف نحو تسوية سلمية.وقال بيسكوف: " نأمل بالطبع، أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس ترامب، في دفع الجانب الأوكراني إلى أن يكون أكثر نشاطا واستعدادا لعملية السلام".
https://sarabic.ae/20250907/بيسكوف-الضمانات-الأمنية-ليست-ضرورة-لأوكرانيا-فقط-ولكن-لروسيا-أيضا-1104589551.html
https://sarabic.ae/20251014/خبير-واشنطن-ستضغط-على-الدول-الأوروبية-للجلوس-إلى-طاولة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1105989798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الكرملين, العالم
روسيا, الكرملين, العالم

الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا

10:02 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 14.10.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".
وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".
وأشار أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: الضمانات الأمنية ليست ضرورة لأوكرانيا فقط ولكن لروسيا أيضا
7 سبتمبر, 11:43 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة بسبب عدم وجود بدائل وستحقق أهدافها، مضيفا: "روسيا مستعدة للتسوية السلمية. وتواصل روسيا حاليا عمليتها العسكرية الخاصة نظرا لضيق الخيارات. بطريقة أو بأخرى، ستضمن روسيا مصالحها وتحقق أهدافها المعلنة".
ورأى بيسكوف، أنه لا بد من انتظار التصريحات التي ستعقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، ومراقبة نتائجه.
وقال للصحفيين: "دعونا ننتظر ونرى، ونستمع إلى التصريحات، ونحللها. هذا مجرد تقرير صحفي في الوقت الحالي، لكننا نعلم أن الرئيس نفسه أكد أن مثل هذا الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد في واشنطن. سنرى ما سيحدث".
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا
09:54 GMT
وأكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس دونالد ترامب، في دفع كييف نحو تسوية سلمية.
وقال بيسكوف: " نأمل بالطبع، أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس ترامب، في دفع الجانب الأوكراني إلى أن يكون أكثر نشاطا واستعدادا لعملية السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала