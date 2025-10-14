https://sarabic.ae/20251014/الكرملين-روسيا-ترحب-بنية-ترامب-السعي-إلى-حل-سلمي-للصراع-في-أوكرانيا-1105990094.html
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة بسبب عدم وجود بدائل وستحقق أهدافها، مضيفا: "روسيا مستعدة للتسوية السلمية. وتواصل روسيا حاليا عمليتها العسكرية الخاصة نظرا لضيق الخيارات. بطريقة أو بأخرى، ستضمن روسيا مصالحها وتحقق أهدافها المعلنة".ورأى بيسكوف، أنه لا بد من انتظار التصريحات التي ستعقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، ومراقبة نتائجه.وأكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس دونالد ترامب، في دفع كييف نحو تسوية سلمية.وقال بيسكوف: " نأمل بالطبع، أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس ترامب، في دفع الجانب الأوكراني إلى أن يكون أكثر نشاطا واستعدادا لعملية السلام".
الكرملين: روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا
10:02 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 10:33 GMT 14.10.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ترحب بنية ترامب السعي إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع نرحب بهذه النوايا ونرحب بتأكيد الإرادة السياسية للمساهمة بكل طريقة ممكنة للبحث عن تسوية سلمية"، مضيفا: "روسيا تتوقع أن يساعد النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي ترامب في تشجيع كييف على اتخاذ إجراءات للتسوية".
وأوضح أنه لم تُجر أي اتصالات بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي اتصالات جديدة بين روسيا وتركيا بشأن التسوية الأوكرانية، وما إذا كان يجري مناقشة عقد اجتماع آخر محتمل في تركيا: "لا، (لم يكن هناك أي اتصال بعد)".
وأشار أيضا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يتفقان قريبا على إجراء محادثة هاتفية، ولكن "لا توجد خطط من هذا القبيل حتى الآن".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تواصل عمليتها العسكرية الخاصة بسبب عدم وجود بدائل وستحقق أهدافها، مضيفا: "روسيا مستعدة للتسوية السلمية. وتواصل روسيا حاليا عمليتها العسكرية الخاصة نظرا لضيق الخيارات. بطريقة أو بأخرى، ستضمن روسيا مصالحها وتحقق أهدافها المعلنة".
ورأى بيسكوف، أنه لا بد من انتظار التصريحات التي ستعقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي، ومراقبة نتائجه.
وقال للصحفيين: "دعونا ننتظر ونرى، ونستمع إلى التصريحات، ونحللها. هذا مجرد تقرير صحفي في الوقت الحالي، لكننا نعلم أن الرئيس نفسه أكد أن مثل هذا الاجتماع مع زيلينسكي سيعقد في واشنطن. سنرى ما سيحدث".
وأكد بيسكوف أن روسيا تعوّل على أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس دونالد ترامب، في دفع كييف نحو تسوية سلمية.
وقال بيسكوف: " نأمل بالطبع، أن يسهم النفوذ الأمريكي والمهارات الدبلوماسية لمبعوثي الرئيس ترامب، في دفع الجانب الأوكراني إلى أن يكون أكثر نشاطا واستعدادا لعملية السلام".