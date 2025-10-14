خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/خبير-واشنطن-ستضغط-على-الدول-الأوروبية-للجلوس-إلى-طاولة-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1105989798.html
خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا
خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال الخبير في العلاقات الدولية من بغداد، الدكتور قاسم الحساني، تعليقا على آخر التطورات لحل الصراع في أوكرانيا، إن "ما يحصل في هذه الأزمة أثبت أنه لا يمكن... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T09:54+0000
2025-10-14T09:54+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
روسيا
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6eb24e312e9fdd695951bdcf7ed98fa3.jpg
وشدد الحساني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة أن تكون القيادة الروسية حذرة"، معتبرا أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على أوروبا الغربية في الدرجة الأولى"، معتبرا أن "معارضة اتفاقية "أوسلو" من قبل دول أوروبا الغربية معارضة مجنونة لا تؤتي ثمارها"، مضيفا: "يحاولون الخروج بماء وجه أبيض لأن الخسارة التي تلقوها من خلال دعمهم لأوكرانيا خسارة كبيرة لهذا لا يمكن أن يرفعوا راية الاستسلام".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا عملية استفزاز ودخول مباشر في الحرب وسيكون له تبعات سياسية وعسكرية، وتأخير توريد هذه الصواريخ له صلة بالتحذير الروسي".ولفت إلى أن "زيلينسكي "مهرج" لا يفقه شيئا من أولويات السياسة وقد ورط العالم معه في هذا الأمر"، مضيفا أن "سياسة روسيا واضحة فهي أعلنت أنها مع الاتفاق السلمي الذي يرضي الجميع".ترامب: أعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا
https://sarabic.ae/20251014/الرئيس-الأمريكي-يخطط-للقاء-زيلينسكي-في-البيت-الأبيض-1105980405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103108753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ce3ec67c316144517765241aa1487da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, ترامب
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, ترامب

خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا

09:54 GMT 14.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martinترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري
ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يتصافحان بعد التوصل إلى اتفاق تجاري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
حصري
قال الخبير في العلاقات الدولية من بغداد، الدكتور قاسم الحساني، تعليقا على آخر التطورات لحل الصراع في أوكرانيا، إن "ما يحصل في هذه الأزمة أثبت أنه لا يمكن الاستخفاف والتقليل من قوة روسيا العسكرية والاقتصادية".
وشدد الحساني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة أن تكون القيادة الروسية حذرة"، معتبرا أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على أوروبا الغربية في الدرجة الأولى"، معتبرا أن "معارضة اتفاقية "أوسلو" من قبل دول أوروبا الغربية معارضة مجنونة لا تؤتي ثمارها"، مضيفا: "يحاولون الخروج بماء وجه أبيض لأن الخسارة التي تلقوها من خلال دعمهم لأوكرانيا خسارة كبيرة لهذا لا يمكن أن يرفعوا راية الاستسلام".

ورأى أن "رفض الجلوس على طاولة المفاوضات نفسي ومعنوي ومع ذلك ستوافق أوروبا في الفترة المقبلة وإلا ستستمر بالخسائر المادية والعسكرية"، متوقعا بأنه "في المستقبل القريب ستضغط الولايات المتحدة على دول أوروبا للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الرئيس الأمريكي يخطط للقاء زيلينسكي في البيت الأبيض
04:37 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا عملية استفزاز ودخول مباشر في الحرب وسيكون له تبعات سياسية وعسكرية، وتأخير توريد هذه الصواريخ له صلة بالتحذير الروسي".
ولفت إلى أن "زيلينسكي "مهرج" لا يفقه شيئا من أولويات السياسة وقد ورط العالم معه في هذا الأمر"، مضيفا أن "سياسة روسيا واضحة فهي أعلنت أنها مع الاتفاق السلمي الذي يرضي الجميع".
ترامب: أعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала