خبير: واشنطن ستضغط على الدول الأوروبية للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا
قال الخبير في العلاقات الدولية من بغداد، الدكتور قاسم الحساني، تعليقا على آخر التطورات لحل الصراع في أوكرانيا، إن "ما يحصل في هذه الأزمة أثبت أنه لا يمكن... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T09:54+0000
2025-10-14T09:54+0000
2025-10-14T09:54+0000
وشدد الحساني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة أن تكون القيادة الروسية حذرة"، معتبرا أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على أوروبا الغربية في الدرجة الأولى"، معتبرا أن "معارضة اتفاقية "أوسلو" من قبل دول أوروبا الغربية معارضة مجنونة لا تؤتي ثمارها"، مضيفا: "يحاولون الخروج بماء وجه أبيض لأن الخسارة التي تلقوها من خلال دعمهم لأوكرانيا خسارة كبيرة لهذا لا يمكن أن يرفعوا راية الاستسلام".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا عملية استفزاز ودخول مباشر في الحرب وسيكون له تبعات سياسية وعسكرية، وتأخير توريد هذه الصواريخ له صلة بالتحذير الروسي".ولفت إلى أن "زيلينسكي "مهرج" لا يفقه شيئا من أولويات السياسة وقد ورط العالم معه في هذا الأمر"، مضيفا أن "سياسة روسيا واضحة فهي أعلنت أنها مع الاتفاق السلمي الذي يرضي الجميع".ترامب: أعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا
قال الخبير في العلاقات الدولية من بغداد، الدكتور قاسم الحساني، تعليقا على آخر التطورات لحل الصراع في أوكرانيا، إن "ما يحصل في هذه الأزمة أثبت أنه لا يمكن الاستخفاف والتقليل من قوة روسيا العسكرية والاقتصادية".
وشدد الحساني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، على "ضرورة أن تكون القيادة الروسية حذرة"، معتبرا أنه "حان الوقت لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت تداعياتها بشكل كبير على أوروبا الغربية في الدرجة الأولى"، معتبرا أن "معارضة اتفاقية "أوسلو" من قبل دول أوروبا الغربية معارضة مجنونة لا تؤتي ثمارها"، مضيفا: "يحاولون الخروج بماء وجه أبيض لأن الخسارة التي تلقوها من خلال دعمهم لأوكرانيا خسارة كبيرة لهذا لا يمكن أن يرفعوا راية الاستسلام".
ورأى أن "رفض الجلوس على طاولة المفاوضات نفسي ومعنوي ومع ذلك ستوافق أوروبا في الفترة المقبلة وإلا ستستمر بالخسائر المادية والعسكرية"، متوقعا بأنه "في المستقبل القريب ستضغط الولايات المتحدة على دول أوروبا للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا عملية استفزاز ودخول مباشر في الحرب وسيكون له تبعات سياسية وعسكرية، وتأخير توريد هذه الصواريخ له صلة بالتحذير الروسي".
ولفت إلى أن "زيلينسكي "مهرج" لا يفقه شيئا من أولويات السياسة وقد ورط العالم معه في هذا الأمر"، مضيفا أن "سياسة روسيا واضحة فهي أعلنت أنها مع الاتفاق السلمي الذي يرضي الجميع".