ترامب يقول إنه يعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يقول إنه يعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا
وأشار ترامب إلى أن علاقة أردوغان القوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحترام موسكو له.واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الرئيس التركي المساعدة في حل الأزمة في أوكرانيا: "أردوغان يستطيع ذلك".كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب أمس، عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتمكن من التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن نجاح بوتين في إنهاء الحرب سيكون إنجازا كبيرا له على الساحة الدولية.وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن: "أعتقد حقا أن الرئيس بوتين سيبدو رائعا إذا نجح في تسوية هذا النزاع، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".ومطلع الشهر الجاري، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة آنذاك.وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "هل كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا؟... دعوني أعود إلى ما قاله الرئيس ترامب: قال إنه لو كان في السلطة، لكان من الممكن تجنب هذا. وأنا أتفق مع ذلك".
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادر على لعب دور محوري في تسوية الأزمة الأوكرانية.
وأشار ترامب إلى أن علاقة أردوغان القوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحترام موسكو له.
واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الرئيس التركي المساعدة في حل الأزمة في أوكرانيا: "أردوغان يستطيع ذلك".
وأضاف أن "روسيا تحترمه. لا أستطيع أن أقول الأمر نفسه عن أوكرانيا، لكن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يحترمه، وهو صديقي".
كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب أمس، عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتمكن من التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن نجاح بوتين في إنهاء الحرب سيكون إنجازا كبيرا له على الساحة الدولية.
وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن: "أعتقد حقا أن الرئيس بوتين سيبدو رائعا إذا نجح في تسوية هذا النزاع، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".
الرئيس دونالد ترامب يستمع خلال اجتماع متعدد الأطراف مع قادة قطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك
00:00 GMT
ومطلع الشهر الجاري، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة آنذاك.
وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "هل كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا؟... دعوني أعود إلى ما قاله الرئيس ترامب: قال إنه لو كان في السلطة، لكان من الممكن تجنب هذا. وأنا أتفق مع ذلك".
