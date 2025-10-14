https://sarabic.ae/20251014/ترامب-يقول-إنه-يعتقد-أن-أردوغان-قادر-على-المساعدة-في-حل-أزمة-أوكرانيا-1105979402.html

ترامب يقول إنه يعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا

ترامب يقول إنه يعتقد أن أردوغان قادر على المساعدة في حل أزمة أوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قادر على لعب دور محوري في تسوية الأزمة الأوكرانية. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشار ترامب إلى أن علاقة أردوغان القوية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحترام موسكو له.واشنطن -سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الرئيس التركي المساعدة في حل الأزمة في أوكرانيا: "أردوغان يستطيع ذلك".كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعرب أمس، عن ثقته في أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيتمكن من التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن نجاح بوتين في إنهاء الحرب سيكون إنجازا كبيرا له على الساحة الدولية.وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحفيين في واشنطن: "أعتقد حقا أن الرئيس بوتين سيبدو رائعا إذا نجح في تسوية هذا النزاع، وأعتقد أنه سيفعل ذلك".ومطلع الشهر الجاري، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ثقته بأنه كان من الممكن تجنب الصراع في أوكرانيا لو كان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في السلطة آنذاك.وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: "هل كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفًا؟... دعوني أعود إلى ما قاله الرئيس ترامب: قال إنه لو كان في السلطة، لكان من الممكن تجنب هذا. وأنا أتفق مع ذلك".

