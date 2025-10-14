موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/موقف-محرج-بسبب-مكبر-الصوت-رئيس-إندونيسيا-يطلب-من-ترامب-لقاء-ابنه-إريك-1105979241.html
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T00:00+0000
2025-10-14T00:44+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
أخبار إندونيسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105978897_0:109:3072:1836_1920x0_80_0_0_c3c69a7240a5e446a9660cc2d19ed05a.jpg
واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت، بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة". ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل". ورد ترامب مرة أخرى قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك".قال برابوو "إريك أو دون جونيور".ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.ويظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي جولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
https://sarabic.ae/20251013/وثيقة-غزة-أمريكا-ترى-أن-السلام-الدائم-يتحقق-بضمان-أمن-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1105978503.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105978897_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a4e9fcf2223f579726fbd8ef55966283.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار إندونيسيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, أخبار إندونيسيا

موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك

00:00 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 00:44 GMT 14.10.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس دونالد ترامب يستمع خلال اجتماع متعدد الأطراف مع قادة قطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الأمم المتحدة
الرئيس دونالد ترامب يستمع خلال اجتماع متعدد الأطراف مع قادة قطر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب.
واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت، بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.

ويبدو أن ترامب وبرابوو لم يكونا على علم بوجود مكبر للصوت ينقل محادثتهما.

وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.
وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة". ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".
ورد ترامب قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك. هل أفعل ذلك؟ إنه شاب طيب. سأطلب من إريك الاتصال بك".
ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل". ورد ترامب مرة أخرى قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك".
قال برابوو "إريك أو دون جونيور".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
وثيقة غزة: أمريكا ترى أن السلام الدائم يتحقق بضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أمس, 22:38 GMT
ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.
ويظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي جولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала