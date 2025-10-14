https://sarabic.ae/20251014/موقف-محرج-بسبب-مكبر-الصوت-رئيس-إندونيسيا-يطلب-من-ترامب-لقاء-ابنه-إريك-1105979241.html

موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك

طلب الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو من دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مقابلة إريك نجل الرئيس الأمريكي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

واشنطن- سبوتنيك. جاء ذلك في أثناء تعليقات تبادلها الزعيمان والتقطها مكبر صوت، بعد أن ألقى ترامب كلمة في قمة عقدت في مصر وركزت على قطاع غزة.وكان الزعيمان يتحدثان في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد أن ألقى ترامب كلمة أمام مجموعة من زعماء العالم المجتمعين في القمة، التي انعقدت في أعقاب الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.ولم يرد البيت الأبيض ولا السفارة الإندونيسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.ولم يتضح في المقطع الصوتي ما إذا كانا يشيران إلى مؤسسة ترامب أو أي صفقات تجارية تتعلق بالرئيس أو عائلته.وفي حديثه إلى ترامب، بينما كان الرجلان يقفان خلف منصة ملحق بها مكبر صوت، أشار برابوو إلى منطقة "غير آمنة". ثم سأل ترامب "هل يمكنني مقابلة إريك؟".ثم قال برابوو "سوف نبحث عن مكان أفضل". ورد ترامب مرة أخرى قائلا "سأطلب من إريك الاتصال بك".قال برابوو "إريك أو دون جونيور".ويشغل إريك وشقيقه دونالد جونيور منصب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، التي لديها عمليات تجارية تشمل عقارات وخدمات ضيافة ومشاريع قائمة على تقنية البلوك تشين.ويظهر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أنها تدير نادي جولف خارج العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

