وثيقة غزة: أمريكا ترى أن السلام الدائم يتحقق بضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت الولايات المتحدة، أن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط يتطلب ضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T22:38+0000

2025-10-13T22:38+0000

2025-10-13T23:39+0000

جاء ذلك وفقا لما ورد في إعلان مشترك صدر عن البيت الأبيض وشارك في توقيعه قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.واشنطن – سبوتنيك. وجاء في نص الوثيقة، "نحن ندرك أن السلام المستدام سيتحقق عندما يتمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من الازدهار، في ظل حماية حقوقهم الإنسانية الأساسية، وضمان أمنهم، واحترام كرامتهم".وأضافت: "ندرك أن الشرق الأوسط لا يُمكن أن يُواصل دوامة الحروب المُطوّلة، والمفاوضات المُتعثرة، أو التنفيذ المُجزّأ أو غير المُكتمل أو الانتقائي لشروط التفاوض الناجحة".وشددت، "يجب أن تُذكّرنا مآسي العامين الماضيين بأن الأجيال القادمة تستحقّ ما هو أفضل من إخفاقات الماضي".وانعقدت، اليوم الاثنين، "قمة شرم الشيخ للسلام" في مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة.ووقع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال القمة، على وثيقة شاملة بشأن إنهاء الحرب بقطاع غزة، بحضور أكثر من 30 ممثلًا رفيع المستوى عن دول العالم.وأكد الرئيس المصري، خلال القمة، على أنه "أمامنا فرصة تاريخية فريدة، ربما تكون الأخيرة، للوصول إلى شرق أوسط خالٍ من كل ما يهدد استقراره وتقدمه... شرق أوسط تنعم فيه جميع شعوبه بالسلام والعيش الكريم ضمن حدود آمنة، وحقوق مصانة.... شرق أوسط منيع ضد الإرهاب والتطرف".من جهته، وصف ترامب الاتفاق بأنه "تاريخي"، مهنئًا الحضور بأنه "أخيرًا أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط"، ومعربًا عن امتنانه لكل الدول العربية والإسلامية التي عملت من أجل هذا الاتفاق.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ ظهر يوم الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وكان ترامب قد أعلن في 29 سبتمبر الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتبادل الأسرى، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

