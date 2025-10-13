https://sarabic.ae/20251013/أمير-قطر-سعداء-بما-أسفرت-عنه-قمة-شرم-الشيخ-للسلام-من-نتائج-إيجابية-1105977061.html
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية
سبوتنيك عربي
أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، عن سعادته عما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T20:14+0000
2025-10-13T20:14+0000
2025-10-13T20:14+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_0:73:1849:1113_1920x0_80_0_0_3abb28a8c6b30f26a73c0c2027971465.jpg
وقال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية".وأضاف: "نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، نتطلع إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.ووصل الرئيس الأميركي، في وقت سابق الإثنين، إلى شرم الشيخ حيث ترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، ووصل إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادما من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من 6 ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية "الكابوس المؤلم" للإسرائيليين والفلسطينيين.تصويت... هل تكون قمة السلام في شرم الشيخ بشأن غزة بوابة لحل الدولتين؟السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-الحرب-في-غزة-انتهت-والمساعدات-بدأت-في-التدفق--عاجل-1105969720.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104881795_195:0:1838:1232_1920x0_80_0_0_e8194386a722084fb3c88bfabf196227.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
أمير قطر: سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية
أعرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، عن سعادته عما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية.
وقال أمير قطر: "سعداء بما أسفرت عنه قمة شرم الشيخ للسلام من نتائج إيجابية".
وتابع: "نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقا لمزيد من التوافقات المستقبلية التي تلبي آمال الأشقاء في غزة".
وأضاف: "نأمل أن تسهم قمة شرم الشيخ في التوصل إلى حل شامل وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، نتطلع إلى التزام كافة الأطراف بما تحقق من تفاهم مشترك لما فيه الخير للجميع".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق إلى غزة، مشيرا إلى أن الوثيقة التي وقع عليها قادة أمريكا ومصر وقطر وتركيا، اليوم، تاريخية.
وانطلقت اليوم الإثنين، قمة السلام في شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية
، ومشاركة قادة من نحو 20 دولة، فيما وصف بأنها لحظة تاريخية، بحسب وسائل إعلام مصرية، تعليقا على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، في غزة، الذي قاد لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة.
ووصل الرئيس الأميركي، في وقت سابق الإثنين، إلى شرم الشيخ حيث ترأس إلى جانب الرئيس المصري قمة السلام في غزة، ووصل إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادما من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من 6 ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية "الكابوس المؤلم" للإسرائيليين والفلسطينيين.