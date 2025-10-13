https://sarabic.ae/20251013/السيسي-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-يغلق-صفحة-أليمة-في-تاريخ-البشرية---عاجل-1105968794.html
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب الفلسطيني له الحق في أن يقرر مصيره وأن ينعم بالحرية ويعيش في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T17:00+0000
2025-10-13T17:00+0000
2025-10-13T17:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968964_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79292fed91cc2d52c2dba4ad5fc129a0.jpg
وقال السيسي، في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "نشهد لحظة تاريخية فارقة ونأمل أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية". وتابع: "اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ويفتح الباب لعهد جديد من السلام"، مضيفا: "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي". وتابع: "أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط والسلام خيارنا الاستراتيجي أشكر شركاءنا في الولايات المتحدة وقطر وتركيا على جهودهم المخلصة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في كلمته، إن وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب.وتابع: "مشكلة عمرها 3 آلاف عام وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا الوضع الذي توصلنا إليه سيبقى ويستمر". وقال ترامب: "يوجد معنا في القمة مجموعة من أعظم القادة وأكثرهم ثراء ونفوذا وكانوا عونا لنا في تفنيذ هذه المهمة"، مضيفا: "وقعنا كل شيء هنا والجميع سعداء بما وصلنا إليه".وتابع: "هذه الصفقة لها أهمية كبيرة ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشكلات وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة التي كان يمكن أن تبدأ في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-السيسي-زعيم-قوي-ومصر-لعبت-دورا-بالغ-الأهمية-في-اتفاق-غزة---عاجل-1105966085.html
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-بشأن-صفقة-غزة-الوثيقة-ستتضمن-القواعد-والأنظمة---عاجل-1105968167.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105968964_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_0924f7e1874126bacc56396050c84f80.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
العالم, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن
السيسي: اتفاق إنهاء الحرب في غزة يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
17:00 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 17:25 GMT 13.10.2025)
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب الفلسطيني له الحق في أن يقرر مصيره وأن ينعم بالحرية ويعيش في دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقال السيسي، في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام: "نشهد لحظة تاريخية فارقة ونأمل أن ينهي هذا الاتفاق صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية".
وتابع: "اتفاق إنهاء الحرب في غزة
يغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية ويفتح الباب لعهد جديد من السلام"، مضيفا: "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وتابع: "أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط والسلام خيارنا الاستراتيجي أشكر شركاءنا في الولايات المتحدة وقطر وتركيا على جهودهم المخلصة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في كلمته، إن وثيقة صفقة غزة ستتضمن القواعد والأنظمة الخاصة بوقف الحرب.
وتابع: "مشكلة عمرها 3 آلاف عام وصلت إلى هذه المرحلة، وهذا الوضع الذي توصلنا إليه سيبقى ويستمر".
وقال ترامب: "يوجد معنا في القمة مجموعة من أعظم القادة وأكثرهم ثراء ونفوذا وكانوا عونا لنا في تفنيذ هذه المهمة"، مضيفا: "وقعنا كل شيء هنا والجميع سعداء بما وصلنا إليه".
وتابع: "هذه الصفقة
لها أهمية كبيرة ومنذ سنوات أعرف أن الشرق الأوسط هو أكبر وأعقد المشكلات وهو المكان الذي قد يقود لمشكلة كبيرة مثل الحرب العالمية الثالثة التي كان يمكن أن تبدأ في الشرق الأوسط".