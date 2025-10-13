عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-السيسي-زعيم-قوي-ومصر-لعبت-دورا-بالغ-الأهمية-في-اتفاق-غزة---عاجل-1105966085.html
ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة
ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الزعيم القوي". 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:03+0000
2025-10-13T15:51+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دونالد ترامب
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105963261_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_91a109f57f83f73e4827e24d9e961494.jpg
وأكد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن "الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية"، مشيرا إلى مصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة.وأضاف ترامب، أن "هناك فرق تبحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين في غزة"، متابعا: :"سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط".وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم المناقشة مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن "الموجود في غزة اليوم هو ركام فقط". وكشف ترامب، أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مشيرا إلى أن ‌هناك كثيرين شككوا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط لكن هذا ما يحدث الآن.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة السلام بشأن غزة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب. وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها. ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة

15:03 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 15:51 GMT 13.10.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الزعيم القوي".
وأكد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن "الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية"، مشيرا إلى مصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة.
© Ruptly
وأضاف ترامب، أن "هناك فرق تبحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين في غزة"، متابعا: :"سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم المناقشة مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن "الموجود في غزة اليوم هو ركام فقط".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
خبير في الشؤون الإيرانية يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير اتفاق سلام "غزة" على العلاقة بين طهران وإسرائيل
14:58 GMT
وكشف ترامب، أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مشيرا إلى أن ‌هناك كثيرين شككوا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط لكن هذا ما يحدث الآن.
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة السلام بشأن غزة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
على وقع "قمة شرم الشيخ"... "حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل تحاول وضع مبررات مسبقة للتنصل من اتفاق غزة
14:33 GMT
وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".
وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.
واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية
15:00 GMT
ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
