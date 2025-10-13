https://sarabic.ae/20251013/ترامب-السيسي-زعيم-قوي-ومصر-لعبت-دورا-بالغ-الأهمية-في-اتفاق-غزة---عاجل-1105966085.html

ترامب: السيسي زعيم قوي ومصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الزعيم القوي". 13.10.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105963261_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_91a109f57f83f73e4827e24d9e961494.jpg

وأكد ترامب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، أن "الولايات المتحدة مع الرئيس المصري حتى النهاية"، مشيرا إلى مصر لعبت دورا بالغ الأهمية في اتفاق غزة.وأضاف ترامب، أن "هناك فرق تبحث عن جثامين المختطفين الإسرائيليين في غزة"، متابعا: :"سنرى كثيرا من التقدم في الشرق الأوسط".وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتم المناقشة مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة، لافتا إلى أن "الموجود في غزة اليوم هو ركام فقط". وكشف ترامب، أن "المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت"، مشيرا إلى أن ‌هناك كثيرين شككوا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط لكن هذا ما يحدث الآن.ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في قمة السلام بشأن غزة، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب. وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها. ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

