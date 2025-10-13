https://sarabic.ae/20251013/ترامب-اتفاق-غزة-بدأ-بضرب-الأهداف-النووية-الإيرانية-1105965338.html

ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية

ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم كله متحمس لما سيحدث في الشرق الأوسط. 13.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-13T15:00+0000

2025-10-13T15:00+0000

2025-10-13T15:00+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg

وقال ترامب، في تصريحات قبل وصوله إلى شرم الشيخ، إن "هذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية".وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20251013/ترامب-أمام-الكنيست--اليوم-سكتت-البنادق-ومستقبل-الشرق-الأوسط-سيصبح-مشرقا---عاجل-1105936807.html

https://sarabic.ae/20251013/على-وقع-قمة-شرم-الشيخ-حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تحاول-وضع-مبررات-مسبقة-للتنصل-من-لاتفاق-غزة--1105963558.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم