ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية
وقال ترامب، في تصريحات قبل وصوله إلى شرم الشيخ، إن "هذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية".وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-أمام-الكنيست--اليوم-سكتت-البنادق-ومستقبل-الشرق-الأوسط-سيصبح-مشرقا---عاجل-1105936807.html
https://sarabic.ae/20251013/على-وقع-قمة-شرم-الشيخ-حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تحاول-وضع-مبررات-مسبقة-للتنصل-من-لاتفاق-غزة--1105963558.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية

15:00 GMT 13.10.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم كله متحمس لما سيحدث في الشرق الأوسط.
وقال ترامب، في تصريحات قبل وصوله إلى شرم الشيخ، إن "هذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية".
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يصل إلى الكنيست الإسرائيلي لإلقاء كلمة، 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
ترامب أمام الكنيست: اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا
11:15 GMT
وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".
وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.
واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
على وقع "قمة شرم الشيخ"... "حماس" لـ "سبوتنيك": إسرائيل تحاول وضع مبررات مسبقة للتنصل من اتفاق غزة
14:33 GMT
ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
