https://sarabic.ae/20251013/ترامب-اتفاق-غزة-بدأ-بضرب-الأهداف-النووية-الإيرانية-1105965338.html
ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية
ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم كله متحمس لما سيحدث في الشرق الأوسط. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T15:00+0000
2025-10-13T15:00+0000
2025-10-13T15:00+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8c53e322c502e5d9f2efc425b06a6fd0.jpg
وقال ترامب، في تصريحات قبل وصوله إلى شرم الشيخ، إن "هذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية".وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس، وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20251013/ترامب-أمام-الكنيست--اليوم-سكتت-البنادق-ومستقبل-الشرق-الأوسط-سيصبح-مشرقا---عاجل-1105936807.html
https://sarabic.ae/20251013/على-وقع-قمة-شرم-الشيخ-حماس-لـ-سبوتنيك-إسرائيل-تحاول-وضع-مبررات-مسبقة-للتنصل-من-لاتفاق-غزة--1105963558.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105926529_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_42545eff6bb874008e3e52d6c5011bc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب: اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم كله متحمس لما سيحدث في الشرق الأوسط.
وقال ترامب، في تصريحات قبل وصوله إلى شرم الشيخ، إن "هذه اللحظة تعني السلام للشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق غزة بدأ بضرب الأهداف النووية الإيرانية".
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس،
وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".
وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.
واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.
وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا،
ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.