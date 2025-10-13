https://sarabic.ae/20251013/ترامب-أمام-الكنيست--اليوم-سكتت-البنادق-ومستقبل-الشرق-الأوسط-سيصبح-مشرقا---عاجل-1105936807.html
ترامب أمام الكنيست: اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا - عاجل
ترامب أمام الكنيست: اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا - عاجل
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في كلمة له بالكنيست الإسرائيلي في تل أبيب، أن "كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي". 13.10.2025
دونالد ترامب
العالم
الكنيست الإسرائيلي
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
وتوجه ترامب بالشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة، والتي توحدت للضغط على حركة "حماس" الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن".وأشار إلى أنه "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مميزا"، ولفت إلى أن نتنياهو "يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه ساهمت في الوصول إلى هذا اليوم".وأشار إلى أن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة، باعتبار أنها التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".ولفت إلى أنه "بعد عامين صعبين للغاية من الظلمات والأسر، لدينا 20 رهينة من الشجعان يعودون لحضن عائلاتهم".وشدد على أنه "لا يجب أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مرة أخرى".ولفت الرئيس الأمريكي في خطابه، إلى أنه "أنهى 8 حروب في غضون 8 أشهر، وهو ما يعني أنني أكره الحرب".وتابع موضحا أن "مساهمة المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في المحادثات مع موسكو تستحق الثناء، ومن دونه كان من الممكن أن ينتظر العالم حربا عالمية ثالثة".وأكد ترامب في كلمته بالكنيست على أنه "تم القضاء على الإرهاب النووي في إيران، والعملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة".واعتبر أن "قوى الفوضى في الشرق الأوسط هُزمت تماما".وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
ترامب أمام الكنيست: اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقا - عاجل
11:15 GMT 13.10.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 13.10.2025)
يتبع
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في كلمة له بالكنيست الإسرائيلي في تل أبيب، أن "كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي".
وتوجه ترامب بالشكر للدول العربية والإسلامية على دعمها لاتفاق غزة، والتي توحدت للضغط على حركة "حماس" الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الرهائن".
وأشار إلى أنه "لم يكن من السهل التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا ما جعله مميزا"، ولفت إلى أن نتنياهو "يتمتع بالشجاعة والوطنية، والشراكة معه ساهمت في الوصول إلى هذا اليوم".
واعتبر الرئيس الأمريكي في كلمته بالكنيست الإسرائيلي، أن "السلام في غزة هو انتصار هائل لإسرائيل والعالم".
وأشار إلى أن "الأجيال القادمة ستتذكر هذه اللحظة، باعتبار أنها التي بدأ فيها كل شيء يتغير نحو الأفضل".
ولفت إلى أنه "بعد عامين صعبين للغاية من الظلمات والأسر، لدينا 20 رهينة من الشجعان يعودون لحضن عائلاتهم".
وشدد على أنه "لا يجب أن يتكرر ما حدث في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 مرة أخرى".
وأردف: "لقد انتهى كابوس طويل على الإسرائيليين والفلسطينيين".
ولفت الرئيس الأمريكي في خطابه، إلى أنه "أنهى 8 حروب في غضون 8 أشهر، وهو ما يعني أنني أكره الحرب".
وأضاف: "أعتقد أن تسوية الصراع في أوكرانيا أسهل من تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وتابع موضحا أن "مساهمة المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في المحادثات مع موسكو تستحق الثناء، ومن دونه كان من الممكن أن ينتظر العالم حربا عالمية ثالثة".
وأكد ترامب في كلمته بالكنيست على أنه "تم القضاء على الإرهاب النووي في إيران، والعملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة".
واعتبر أن "قوى الفوضى في الشرق الأوسط هُزمت تماما".
وأضاف أنه "كان من الممكن أن تخيّم سحابة سوداء على اتفاق غزة لو لم نقم بإسقاط القنابل على المنشآت النووية الإيرانية".
وشدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته بالكنيست الإسرائيلي: "نحن بحاجة إلى التركيز على الصراع في أوكرانيا قبل الاتفاق مع إيران".
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس
وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.
وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".
وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.
واختتم البيان بأن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال رهائن إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا،
ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.
ووصفت الحركة تحرير الأسرى، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.
وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.
وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.