وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى تل أبيب... فيديو

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل، في الوقت الذي بدأت فيه حركة "حماس" الفلسطينية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وبعد أيام من توصله... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

وكان في استقبال ترامب لدى وصوله إلى تل أبيب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.وسيشارك ترامب في مراسم استقبال الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين.وتابع ترامب بثا مباشرا لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة أثناء توجهه إلى إسرائيل.ووصف البيت الأبيض الحدث، عبر المتحدثة كارولين ليفيت، بالصورة التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "تاريخ يُصنع".وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الاثنين، قمة للسلام بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، برئاسة مشتركة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، ظهر الجمعة الماضي، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية الأسبوع الماضي، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت حركة حماس أن الاتفاق يقضي "بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى"، داعية الأطراف الضامنة إلى إلزام حكومة إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً.من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، أن قواته تموضعت على خطوط الانتشار العملياتية الجديدة، باتجاه الخط الأصفر ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مع بقائه مسيطرًا على نحو 53 في المئة من مساحة قطاع غزة.وكان ترامب، كشف في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

