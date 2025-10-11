بعد هدنة غزة.. هل تنقل إسرائيل حربها إلى الضفة الغربية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
بوتين : لدى روسيا وواشنطن فهم مشترك لمسار إنهاء الصراع الأوكراني، ملك المغرب يؤكد ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته إسرائيل مع حركة حماس الفلسطينية في مدينة شرم الشيخ المصرية، تتجه الأنظار إلى الضفة الغربية، التي ما تزال تشهد عمليات توسع استيطانية إسرائيلية، واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد إسرائيلي، لنقل القوات العسكرية التي شاركت في المعارك بقطاع غزة، إلى الضفة الغربية، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية شن إسرائيل عملية عسكرية موسعة هناك.
ويقول مراقبون إن "إسرائيل لم تعلن رسميا عن نقل جنودها من غزة إلى الضفة، لكنها تعتبرها دائما مصدر التهديد الأمني الأكبر، وما تزال تعمل على تهويدها، والتوسع الاستيطاني بداخلها".
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: 9500 مفقود في القطاع
11:06 GMT
ويرى الخبراء أن "نقل الجنود من غزة إلى الضفة قد يكون حقيقيًا ومنطقيًا، وذلك بعد أن تهدأ الضغوط الدولية على إسرائيل في غزة".
وشهدت الضفة الغربية، خلال عامين من الحرب، أكبر نسبة مصادرة للأراضي الفلسطينية، ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هجّرت السلطات الإسرائيلية نحو 43 تجمعا بدويا، من مواقع إقامتهم في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكشف تقرير "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية عن "إقامة المستوطنين خلال هذين العامين 114 بؤرة استيطانية جديدة، مقارنة بـ190 بؤرة، قبل 7 أكتوبر 2023، أي بارتفاع بلغ نحو 60%".

نقل المعارك للضفة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن "حديث بعض التقارير العبرية عن نقل الجنود الإسرائيليين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، غير مفاجئ وأمر متوقع".

وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، من المتوقع أن تنتقل كل المعارك الإسرائيلية للضفة الغربية، وإسرائيل الآن بعد هدوء جبهة غزة، وتقليل الضغط الدولي عليها فيما يتعلق بالقطاع وجرائمها هناك، تستعد بالتأكيد لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية".

وتابع: "الضفة الغربية، المكان الأكثر احتمالا للتصعيد الإسرائيلي، بعد أن دمرت غزة وأحرقتها بالكامل، بالتالي نقل القوات من غزة للضفة شيء طبيعي، لا سيما وأن جزء من هذه القوات عملت في الضفة سابقا، ولديها خبرة في القتال، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل تستعد إلى ما هو أصعب في الضفة الغربية".
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
إصابة إسرائيليين اثنين في عملية دهس جنوبي الضفة الغربية
30 سبتمبر, 13:42 GMT
وبشأن إمكانية أن يشمل اتفاق غزة الوضع في الضفة، قال الرقب إن "الاتفاق لا يطرح هذا الملف، وكل ما يدور في الكواليس يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بيد أن المجموعة العربية والإسلامية تضغط باتجاه أن يكون هناك موقف أمريكي رافض لعمليات الضم، وتجاه أي تغييرات في الضفة الغربية".

واقع أمني غير مستقر

في السياق، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "إسرائيل لم تعلن بعد رسميا عن عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية، ولم تتحدث عن نقل قواتها من غزة إلى الضفة".
وأضاف: "لكن الواقع الأمني متدهور وغير مستقر للغاية في الضفة الغربية، والاقتحامات الإسرائيلية لا تتوقف يوميًا، وكذلك اعتداءات المستوطنين، وسياسة البناء والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية".
ويرى أبو كرش أن "إسرائيل تنظر إلى الضفة الغربية من زواية التهديد الأمني والاستراتيجي الأخطر، وبالتالي تسعى إلى الاستمرار في سياسة القمع والتنكيل، ومنع أي أفق أو استقرار يؤدي إلى تسوية سياسية".

وأوضح أن "إسرائيل تسعى من خلال تمرير سلسلة من القوانين والتشريعات، إلى السيطرة على الضفة الغربية، وزيادة الضم الجغرافي لمساحات واسعة منها".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في نصب البوابات الحديدية والحواجز، ووصل عدد الحواجز العسكرية والبوابات إلى 916 حاجزا، منها أكثر من 243 بوابة حديدة جرت عملية وضعها بعد 7 أكتوبر 2023، وأغلقت السلطات الإسرائيلية تلك الحواجز والبوابات كافة مرتين، بحيث أحكمت إغلاق الضفة الغربية خلال هاتين المرتين قبل إعادة فتحها، وتؤثر هذه البوابات على حياة الفلسطينيين وتعيد تشكيل حياتهم اليومية، بطريقة أكثر صعوبة، وقد سببت هذه البوابات عزلًا جغرافيًا أدى إلى تضييق الحركة على الفلسطينيين.
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
البوابات الحديدية المنتشرة في الضفة الغربية تفرض واقعا جديدا على حياة الفلسطينيين
25 سبتمبر, 11:00 GMT
وتحتجز وزارة المالية الإسرائيلية، نحو 10 مليارات شيكل (3 مليار دولار)، من الأموال التي تجمعها من الضرائب والرسوم نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الحكومة الفلسطينية تعكف على تقليص الرواتب إلى 70% من الأجور الكاملة، في ظل عجزها عن تأمين دفع مستحقات كثير من القطاعات.
وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبا جدا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
ترامب: لن نسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
25 سبتمبر, 21:08 GMT
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
