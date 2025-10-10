https://sarabic.ae/20251010/الرئيس-الفلسطيني-لإعلام-إسرائيلي-بدأنا-تنفيذ-الإصلاحات-التي-تعهدنا-بها-لأمريكا-1105853306.html

الرئيس الفلسطيني لإعلام إسرائيلي: بدأنا تنفيذ الإصلاحات التي تعهدنا بها لأمريكا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه بدأ بالفعل تنفيذ الإصلاحات، التي تعهد بها للولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك إصلاح رواتب الأسرى. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

ووصف عباس، في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، الحدث الحالي (اتفاق إسرائيل وحركة حماس على وقف إطلاق النار في غزة) بـ"اللحظة التاريخية"، معربًا عن أمله في "استمرار المسار نحو السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين وإسرائيل".وأضاف: "أريد أن أقول بوضوح وبشكل قاطع، لقد أطلقنا إصلاحا يشمل أيضا رواتب الأسرى، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها، وفيما يتعلق بجميع الإصلاحات الأخرى في التعليم والاقتصاد والصحة والأمن، فقد تم تنفيذها جميعها".وأكد عباس أن "بعض الإصلاحات قد نُفذت بالفعل، ويجب أن نواصل العمل على إصلاحات أخرى وتنفيذها حتى نصل إلى وضع تكون فيه السلطة الفلسطينية قدوة يُحتذى بها، وسلطة راسخة قادرة على مواصلة قيادة الشعب الفلسطيني".وأشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أن "ما حدث اليوم وهذا الحدث لحظة تاريخية. كنا نأمل، ولا نزال نأمل، أن نتمكن من وقف سفك الدماء في منطقتنا، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".وشكر الرئيس الفلسطيني، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على "الجهود التي بذلها"، مؤكًدا أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى تعزيز السلام".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

