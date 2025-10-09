https://sarabic.ae/20251009/زعيم-أنصار-الله-سنظل-في-حالة-انتباه-وجهوزية-تامة-لحين-تنفيذ-اتفاق-وقف-الحرب-في-غزة-1105813771.html

زعيم "أنصار الله": سنظل في حالة انتباه وجهوزية تامة لحين تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

زعيم "أنصار الله": سنظل في حالة انتباه وجهوزية تامة لحين تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة

وصف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة، بأنه "دليل على فشل العدو الإسرائيلي وداعمه الأمريكي في... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وحمّل الحوثي، في كلمة له، "الدور الأمريكي طابعا هدّامًا في إطار التوجه الصهيوني"، داعيًا إلى "اليقظة والجهوزية التامة خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق ورصد أي مستجدات بدقة"، وأكد أن "الأولوية هي وقف الإبادة الجماعية والتزام العدو بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات".وأضاف عبد الملك الحوثي أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، "ستستمر في دعم المقاومة والإسناد، وأن العمل مستمر على تطوير القدرات العسكرية لمواجهة أي تحديثات لدى العدو، مع التنسيق المستمر مع الفلسطينيين وحلفاء المحور، ومواصلة الزخم في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

