السيسي يؤكد لترامب ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب بغزة بكافة مراحله

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عن تقديره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وحرصه على إحلال السلام في قطاع غزة. 09.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-09T16:15+0000

2025-10-09T16:15+0000

2025-10-09T16:35+0000

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع ترامب، هنأ فيه الأخير على نجاح جهود الرئيس المصري، في التوصل إلى وقف الحرب في القطاع.من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن "سعادته بهذا الإنجاز التاريخي وبصداقته الوثيقة مع الرئيس المصري"، مشيرًا إلى أن "الأنظار كانت موجهة نحو مصر لمتابعة مفاوضات شرم الشيخ، التي أسفرت عن اتفاق وقف الحرب في غزة"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأكد السيسي أن "الاتفاق يعد إنجازا تاريخيا تحقق بفضل جهود ترامب الصادقة لتحقيق السلام"، مشيرًا إلى أنه "يستحق على أثر ذلك جائزة "نوبل" للسلام".وشدد الرئيس المصري على "أهمية المضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف الحرب بكافة مراحله، مع دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دعم ورعاية مراحل التنفيذ".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

