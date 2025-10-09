كوشنير وويتكوف يشيدان للسيسي بدوره ومصر في نجاح مفاوضات وقف حرب غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/كوشنير-وويتكوف-يشيدان-للسيسي-بدوره-ومصر-في-نجاح-مفاوضات-وقف-حرب-غزة-1105801613.html
كوشنير وويتكوف يشيدان للسيسي بدوره ومصر في نجاح مفاوضات وقف حرب غزة
كوشنير وويتكوف يشيدان للسيسي بدوره ومصر في نجاح مفاوضات وقف حرب غزة
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، باتفاق وقف الحرب في غزة، مثمنًا جهود نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إليه، ومعربًا عن تطلع مصر لتوقيع... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T14:25+0000
2025-10-09T14:25+0000
إسرائيل
غزة
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254381_0:130:1949:1226_1920x0_80_0_0_7cd2e9c7903b8123408b89e04ec17852.jpg
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية في القاهرة، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، موفدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى.وأعرب المبعوثان الأمريكيان عن شكرهما للسيسي والأجهزة المصرية على دورهم الفاعل في إنجاح المفاوضات، مؤكدين تقدير الرئيس ترامب للعلاقات الاستراتيجية مع مصر ولدور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأوضح البيان أن "الرئيس المصري أكد استمرار التعاون مع أمريكا لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، والتزام مصر بمواصلة شراكتها مع واشنطن في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً دون انتظار التوقيع الرسمي".كما "أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود أمريكا والوسيطين القطري والتركي في دعم الوساطة المصرية بمفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا أن تحقيق السلام في غزة هدف تتفق عليه جميع الأطراف، وأن مصر ستواصل العمل مع شركائها لضمان تنفيذ الاتفاق، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".وختم بيان الرئاسة المصرية، بأن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكدا مجددا تقدير واشنطن للدور المصري المحوري في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار، فيما جدد الرئيس المصري دعمه لجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إحلال السلام، معربا عن تطلعه لاستقباله في القاهرة لحضور توقيع الاتفاق التاريخي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251009/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـسبوتنيك-على-اتفاق-شرم-الشيخ-لوقف-الحرب-في-غزة-1105793788.html
https://sarabic.ae/20251009/السعودية-تدعو-إلى-العمل-العاجل-لتخفيف-معاناة-سكان-غزة-بعد-اتفاق-وقف-الحرب-1105790416.html
إسرائيل
غزة
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105254381_124:0:1856:1299_1920x0_80_0_0_ba02c7b33511541738786ac326e2fa3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
إسرائيل, غزة, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

كوشنير وويتكوف يشيدان للسيسي بدوره ومصر في نجاح مفاوضات وقف حرب غزة

14:25 GMT 09.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
تابعنا عبر
رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، باتفاق وقف الحرب في غزة، مثمنًا جهود نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إليه، ومعربًا عن تطلع مصر لتوقيع الاتفاق في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية في القاهرة، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، موفدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى.
وأعرب المبعوثان الأمريكيان عن شكرهما للسيسي والأجهزة المصرية على دورهم الفاعل في إنجاح المفاوضات، مؤكدين تقدير الرئيس ترامب للعلاقات الاستراتيجية مع مصر ولدور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وأوضح البيان أن "الرئيس المصري أكد استمرار التعاون مع أمريكا لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، والتزام مصر بمواصلة شراكتها مع واشنطن في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً دون انتظار التوقيع الرسمي".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ"سبوتنيك" على اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة
10:27 GMT
كما "أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود أمريكا والوسيطين القطري والتركي في دعم الوساطة المصرية بمفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا أن تحقيق السلام في غزة هدف تتفق عليه جميع الأطراف، وأن مصر ستواصل العمل مع شركائها لضمان تنفيذ الاتفاق، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".
وختم بيان الرئاسة المصرية، بأن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكدا مجددا تقدير واشنطن للدور المصري المحوري في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار، فيما جدد الرئيس المصري دعمه لجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إحلال السلام، معربا عن تطلعه لاستقباله في القاهرة لحضور توقيع الاتفاق التاريخي".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
نزوح متواصل للفلسطينيين من شمالي غزة تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
السعودية تدعو إلى العمل العاجل لتخفيف معاناة سكان غزة بعد اتفاق وقف الحرب
08:50 GMT
من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала