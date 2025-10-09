https://sarabic.ae/20251009/كوشنير-وويتكوف-يشيدان-للسيسي-بدوره-ومصر-في-نجاح-مفاوضات-وقف-حرب-غزة-1105801613.html

كوشنير وويتكوف يشيدان للسيسي بدوره ومصر في نجاح مفاوضات وقف حرب غزة

رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، باتفاق وقف الحرب في غزة، مثمنًا جهود نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، للتوصل إليه، ومعربًا عن تطلع مصر لتوقيع... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، في قصر الاتحادية في القاهرة، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنير، موفدي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحضور رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، والسفيرة الأمريكية في القاهرة، هيرو مصطفى.وأعرب المبعوثان الأمريكيان عن شكرهما للسيسي والأجهزة المصرية على دورهم الفاعل في إنجاح المفاوضات، مؤكدين تقدير الرئيس ترامب للعلاقات الاستراتيجية مع مصر ولدور الرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وأوضح البيان أن "الرئيس المصري أكد استمرار التعاون مع أمريكا لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، والتزام مصر بمواصلة شراكتها مع واشنطن في مسار السلام بالشرق الأوسط، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فوراً دون انتظار التوقيع الرسمي".كما "أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود أمريكا والوسيطين القطري والتركي في دعم الوساطة المصرية بمفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا أن تحقيق السلام في غزة هدف تتفق عليه جميع الأطراف، وأن مصر ستواصل العمل مع شركائها لضمان تنفيذ الاتفاق، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".وختم بيان الرئاسة المصرية، بأن "المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكدا مجددا تقدير واشنطن للدور المصري المحوري في إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار، فيما جدد الرئيس المصري دعمه لجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في إحلال السلام، معربا عن تطلعه لاستقباله في القاهرة لحضور توقيع الاتفاق التاريخي".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدمًا في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

