السعودية تدعو إلى العمل العاجل لتخفيف معاناة سكان غزة بعد اتفاق وقف الحرب

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن ترحيبها الكبير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي...

وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس"، ثمنت المملكة دور الرئيس ترامب وجهود الوسطاء في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، مشددة على أهميته في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة. وأكد البيان أن السعودية تأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى خطوات ملموسة نحو تحقيق سلام عادل، مستندًا إلى حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، معتبرًا ذلك أساسًا للاستقرار الإقليمي الشامل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية. وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

