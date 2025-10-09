السعودية تدعو إلى العمل العاجل لتخفيف معاناة سكان غزة بعد اتفاق وقف الحرب
09.10.2025
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن ترحيبها الكبير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف إلى وقف الحرب في القطاع وتهيئة مسار لسلام شامل وعادل.
وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "إكس"، ثمنت المملكة دور الرئيس ترامب وجهود الوسطاء في تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسي، مشددة على أهميته في تخفيف المعاناة الإنسانية لسكان غزة.
ودعت الرياض إلى العمل العاجل لإيصال المساعدات وتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.
وأكد البيان أن السعودية تأمل في أن يؤدي الاتفاق إلى خطوات ملموسة نحو تحقيق سلام عادل، مستندًا إلى حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، معتبرًا ذلك أساسًا للاستقرار الإقليمي الشامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق".
وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.