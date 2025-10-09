https://sarabic.ae/20251009/الأمم-المتحدة-تحث-على-تسريع-إيصال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-بعد-اتفاق-وقف-الحرب-1105787868.html

الأمم المتحدة تحث على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد اتفاق وقف الحرب

حث منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، اليوم الخميس، على البدء الفوري في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق... 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب فليتشر: "حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن وتسريع إيصال المساعدات. فرقنا في حالة جاهزية تامة لتحريك الشاحنات على نطاق واسع لإنقاذ الأرواح".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم الخميس، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها. وأضاف: "هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وللولايات المتحدة الأمريكية. نشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا الذين عملوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق". وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ، في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية. وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها "حماس" لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

