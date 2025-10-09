https://sarabic.ae/20251009/ليس-منحة-من-أحد-الجهاد-الإسلامي-تصدر-بيانا-بشأن-الاتفاق-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105781189.html

"ليس منحة من أحد"... "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة

"ليس منحة من أحد"... "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة

قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل "لم يكن منحة من أحد". 09.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت الحركة، في بيان لها، أنها "لا تنكر الجهود العربية والدولية"، مؤكدة في الوقت ذاته "حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا إسرائيل وأظهروا شجاعة غير مسبوقه في القتال"، متابعة: "لولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

