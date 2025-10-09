https://sarabic.ae/20251009/ليس-منحة-من-أحد-الجهاد-الإسلامي-تصدر-بيانا-بشأن-الاتفاق-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105781189.html
"ليس منحة من أحد"... "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
"ليس منحة من أحد"... "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل "لم يكن منحة من أحد". 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T05:57+0000
2025-10-09T05:57+0000
2025-10-09T05:57+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/08/1066139825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7490928775d12a8a0e3da6551cb6791f.jpg
وأضافت الحركة، في بيان لها، أنها "لا تنكر الجهود العربية والدولية"، مؤكدة في الوقت ذاته "حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا إسرائيل وأظهروا شجاعة غير مسبوقه في القتال"، متابعة: "لولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وتستضيف مصر اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251009/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يتلقى-أوامر-بالاستعداد-للانسحاب-الكامل--من-غزة-أو-التراجع-إلى-خطوط-خلفية-1105780534.html
https://sarabic.ae/20251009/حماس-تعلن-تسليم-قوائم-الأسرى-الفلسطينيين-ضمن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1105780274.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/08/1066139825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a21ce31db720ff91f1e962ef5f4adfd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"ليس منحة من أحد"... "الجهاد الإسلامي" تصدر بيانا بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة
قالت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل "لم يكن منحة من أحد".
وأضافت الحركة، في بيان لها، أنها "لا تنكر الجهود العربية والدولية"، مؤكدة في الوقت ذاته "حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا إسرائيل وأظهروا شجاعة غير مسبوقه في القتال"، متابعة: "لولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات".
وأكد البيان: "لن ينسى شعبنا في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأهم في أن تبقى المقاومة صامدة، وتصل إلى هذه المحطة المهمة التي تستطيع فيها عقد ما تم الاتفاق عليه لإجبار العدو على وقف العدوان".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة "حماس" على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها
.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت حركة "حماس"، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس
لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.
وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.