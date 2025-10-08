https://sarabic.ae/20251008/إعلام-مصري-بدء-الجلسة-الموسعة-في-مفاوضات-شرم-الشيخ-بشأن-وقف-الحرب-في-غزة-1105754958.html

بدء الجلسة الموسعة لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

بدء الجلسة الموسعة لمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجلسة الموسعة للمفاوضات غير المباشرة بشأن غزة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في شرم الشيخ، انطلقت اليوم الأربعاء، من أجل بحث سبل... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تستضيف اليوم الثالث لمفاوضات شرم الشيخ في محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قدما في طريق تنفيذ الخطة الأمريكية.وتبحث مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج عن الأسرى، والنفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة.وتشهد المفاوضات مشاركة رفيعة المستوى من الدول الوسيطة وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركي إبراهيم قالين، إضافة إلى رئيس الوفد الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.وتستضيف مصر من الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل و"حماس" من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.

