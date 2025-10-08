عربي
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/السيسي-يدعو-ترامب-للحضور-إلى-مصر-لتوقيع-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-حال-التوصل-إليه---عاجل-1105749928.html
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T08:42+0000
2025-10-08T08:55+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437938_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_968a9fb6420b4c95b25a77aae002f190.jpg
وقال السيسي، خلال كلمة له ف أكاديمية الشرطة، إن "هناك جهود مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
https://sarabic.ae/20251008/حماس-تكشف-تفاصيل-اليوم-الأول-من-مفاوضات-شرم-الشيخ-مع-الإسرائيليين---عاجل-1105749370.html
مصر
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437938_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_d625469ec176e0f49ad16ce536017c81.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل

08:42 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 08:55 GMT 08.10.2025)
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وقال السيسي، خلال كلمة له ف أكاديمية الشرطة، إن "هناك جهود مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.
وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.
بعد عامين من الحرب على غزة... 90% من القطاع مدمر و70 مليار دولار خسائر أولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
"حماس" تكشف تفاصيل اليوم الأول من مفاوضات شرم الشيخ مع الإسرائيليين
08:04 GMT
وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".
وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала