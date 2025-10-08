https://sarabic.ae/20251008/السيسي-يدعو-ترامب-للحضور-إلى-مصر-لتوقيع-اتفاق-إنهاء-الحرب-في-غزة-حال-التوصل-إليه---عاجل-1105749928.html
السيسي يدعو ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه - عاجل
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه "تجرى الآن مفاوضات في شرم الشيخ بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/06/1103437938_0:117:1280:837_1920x0_80_0_0_968a9fb6420b4c95b25a77aae002f190.jpg
وقال السيسي، خلال كلمة له ف أكاديمية الشرطة، إن "هناك جهود مصرية مستمرة تبذل من أجل وقف الحرب في غزة"، موجها التحية والتقدير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرادته الحقيقية لإنهاء الحرب في غزة خلال المفاوضات الحالية.وأضاف السيسي أن "هناك مبعوثين أمريكيين قادمين للمشاركة في مفاوضات شرم الشيخ بإرادة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى مصر لتوقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة حال التوصل إليه.وشدد الرئيس المصري، على "ضرورة أن ننتهز الفرصة للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في غزة خلال جولة المفاوضات في شرم الشيخ".وتجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
08:42 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 08:55 GMT 08.10.2025)
