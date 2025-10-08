https://sarabic.ae/20251008/بين-التفاؤل-والحذر-هل-تنجح--مفاوضات-شرم-الشيخ-في-إنهاء-حرب-غزة-1105747508.html

بين التفاؤل والحذر.. هل تنجح مفاوضات شرم الشيخ في إنهاء حرب غزة؟

تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر،... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن المفاوضات ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية. كما أوضحت أن إدارة ترامب تضغط على إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.ويؤكد ذلك تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن الـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تسوية محتملة تقودها واشنطن من خلال مبعوثيها في القاهرة والدوحة لإنهاء عامين من الحرب في قطاع غزة.تفاؤل إسرائيلي حذر نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "هناك تفاؤلا حذر فيما يتعلق بمفاوضات شرم الشيخ"، زاعما أن حماس قد تضع عقبات في أي لحظة وتغادر، على حد وصفه. ولفت المسؤول الإسرائيلي أن أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، المقرب من نتنياهو، سيترأس فريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في شرم الشيخ.تأكيدات من حماسفي مقابل الموقف الإسرائيلي، أكدت حماس، مساء الثلاثاء، أن وفدها جاء إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات "مسؤولة وجادة"، على حد وصفها، مشيرة إلى أن هدفها هو وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأوضح خليل الحية، رئيس وفد حماس التفاوضي، لوسائل إعلام مصرية، إن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين".وتابع رئيس وفد حماس: "نقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية والمساعي التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا"وأوضح خليل الحية: "حماس على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الحرب، لكن الاحتلال يواصل القتل والإبادة"، مضيفا: "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب، ويجب أن تكون هناك ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي".ماذا حدث في يومين من المفاوضات؟ناقش المفاوضون قوائم لأسرى فلسطينيين تطالب حماس بالإفراج عنهم كما بحثوا آلية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.وأشارت تقارير إعلامية إلى قول مصدر أمني مصري مطلع على المفاوضات، أنه لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في المفاوضات خلال اليومين الماضيين، بسبب تمسك وفدي حماس وإسرائيل بمواقفهما.ويطالب وفد حماس بضمانات قاطعة بأن إسرائيل لن تستأنف العمليات العسكرية بعد إطلاق سراح الأسرى، كما يصر على ضرورة وقف الحرب بشكل كامل قبل أي عملية تبادل للأسرى.وفي المقابل، يرفض الوفد الإسرائيلي تقديم أية التزامات بشأن الضمانات التي تطلبها حماس كما يرفض مناقشة وقف الحرب قبل تبادل الأسرى، بحسب ما ذكره المصدر الأمني المصري لوسائل إعلام.المشاركة الأمريكيةيأمل الوسطاء في أن تساهم مشاركة الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب، الذي وصل شرم الشيخ اليوم الأربعاء، في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإظهار المرونة بشأن النقاط الخلافية الرئيسية، وأبرزها تقديم ضمانات تلزم تل أبيب بعد استئناف الحب بمجرد إطلاق سراح الأسرى.الرؤية المصريةعبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن رؤية القاهرة، فيما يتعلق بمفاوضات شرم الشيخ، مشيرا إلى أنها تبحث آلية أمنية تضمن انسحاب إسرائيل الكامل من غزة.أبرز النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماسالانسحاب من غزةتشير تقارير إلى أن حماس لديها 20 أسير إسرائيلي على قيد الحياة، وجثامين نحو 28 آخرين، وبينما تريد إسرائيل الإفراج عنها مقدما، بينما لا تريد الحركة أن تتخلى عن أهم وسيلة ضغط على إسرائيل قبل تحديد جدول زمني للانسحاب التدريجي لإسرائيل من غزة وتحديد نقاط الانسحاب، التي لم يتم تحديدها بوضوح في خطة ترامب.وتطالب حماس بحرية الحركة داخل القطاع لجمع الجثث والرهائن، بينما ترفض إسرائيل تخفيف الضغط العسكري.كما أن خريطة ترامب لا يبدو أنها تسمح للفلسطينيين بالوصول إلى الحدود المصرية خلال المرحلة الأولى ما يعني استمرار حصار القطاع.الأسرى الفلسطينيونتسعى حماس لإطلاق أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل بينما تنص خطة ترامب على إطلاق 250 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في إسرائيل، كما تطالب بإطلاق سراح مجموعة من القادة السياسيين والعسكريين الفلسطينيين البارزين بينهم مروان البرغوثي.كذلك تطالب حماس بإعادة جثامين قادتها السابقين في غزة وأبرزهم يحيى السنوار ومحمد السنوار، بينما ترفض إسرائيل ذلك.محاولات إفشال الخطةرغم استجابة نتنياهو وحماس لخطة ترامب ودعمها لإجراء مفاوضات إلا أن هناك متشددون من الجانبين يحاولون إفشالها.ففي إسرائيل سيحاول اليمين المتشدد الوقوف في وجه أي صفقة محتملة مع حماس، وفي المقابل، قد ترفض بعض الفصائل الفلسطينية في غزة إتمام صفقة غير مرضية أو دون الحصول على مكاسب كبيرة.مشاركة بارزةيحاول الوسطاء جعل مفاوضات شرم الشيخ فرصة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة محاولين تجنب المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن فشلها.ويظهر ذلك من مستوى المشاركين من طرفي المفاوضات حماس وإسرائيل ومن مستوى مشاركة الوسطاء.إسرائيلحماسمصرالولايات المتحدة الأمريكيةقطرتركياويرى وسطاء ودبلوماسيين المحادثات عن كثب، أن ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على الطرفين لإنجاح المفاوضات الحالية وتجنب انهيارها مثلما حدث في جولات سابقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى ما يقرب من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

