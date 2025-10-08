https://sarabic.ae/20251008/ترامب-الساعات-الـ48-المقبلة-من-محادثات-غزة-في-مصر-ستكون-حاسمة-1105744065.html

ترامب: الساعات الـ48 المقبلة من محادثات غزة في مصر ستكون حاسمة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الساعات الثماني والأربعين المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في مصر ستكون حاسمة في تحديد مستقبل... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلًا عن مصادر داخل البيت الأبيض، إن ترامب أوضح خلال لقائه في واشنطن مع الجندي الأمريكي – الإسرائيلي عيدان ألكسندر وعائلته أن "المفاوضات الجارية في القاهرة خلال الساعات الـ48 القادمة ستكون حاسمة في تقرير مصير الاتفاق النهائي".وأضافت القناة أن ترامب كلف مبعوثيه إلى المفاوضات، رجل الأعمال ستيف ويتكوف ومستشاره السابق وصهره جاريد كوشنر، بمهمة التوصل إلى "صفقة حقيقية" بين الجانبين.وتجري في العاصمة المصرية منذ الاثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة "حماس" وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عدة عواصم غربية وعربية دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.

