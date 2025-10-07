https://sarabic.ae/20251007/ترامب-يتحدث-عن-تلقيه-إشارة-قوية-جدا-من-إيران-بشأن-اتفاق-غزة-1105708685.html

ترامب يتحدث عن تلقيه "إشارة قوية جدا" من إيران بشأن اتفاق غزة

ترامب يتحدث عن تلقيه "إشارة قوية جدا" من إيران بشأن اتفاق غزة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن "التوصل إلى اتفاق في غزة بات قريبا جدا". 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب: "أعتقد أن هناك الكثير من حسن النية يتم إظهاره الآن بشأن اتفاق غزة، وهذا أمر مدهش حقا"، مؤكدا أن إدارته تلقت "إشارة قوية جدا من إيران مفادها أنها ترغب في إتمام اتفاق غزة".وتابع: "أعتقد أن حماس حسنة حاليا في تعاملها، وأن الحركة وافقت على أشياء مهمة"، على حد تعبيره.وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان إيجابيا بشأن مقترح الاتفاق وكذلك الجميع"، مشيرا إلى أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن الأخير يضغط بشدة من أجل التوصل إلى اتفاق في غزة.وتتوسط كل من مصر وقطر والولايات المتحدة في إنهاء الحرب في غزة، التي تكمل عامها الثاني غدا مخلفة حصيلة هائلة من الخسائر البشرية والمادية.وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت حركة حماس الفلسطينية، موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، مؤكدة الإفراج عن جميع المحتجزين أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) وفق التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.ورحب وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، بالخطوات التي اتخذتها حماس، استجابة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهادف إلى إنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين أحياء وأموات، ووقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات فورا للاتفاق على آليات التنفيذ.وقالت "حماس"، في بيان لها، إنها مستعدة فورا "للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل"، مؤكدة أن "القضايا المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستُناقش ضمن إطار وطني جامع بمشاركة "حماس" وبمسؤولية كاملة".وكان ترامب، قدم برفقة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحديد ملامح الحكم بعد "القضاء" على حركة حماس، وذلك خلال لقاء مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وتشير أوساط متابعة إلى أن الخطة تستند إلى أفكار تمت مناقشتها خلال الأشهر الماضية، مع تحديثات طوّرها جاريد كوشنر، صهر ترامب، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

