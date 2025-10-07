https://sarabic.ae/20251007/الأونروا-بعد-مرور-عامين-على-حرب-غزة-جميع-سكان-القطاع-تقريبا-نزحوا-1105708028.html
"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093503179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b77f892fdc3814ff5b5239be5c0eb2.jpg
وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "عامين مرا على حرب غزة الطويلة قتل فيها أكثر من 66.100 شخص"، مؤكدة أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين.وأضاف البيان أن "جميع سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا، فيما تم تدمير نحو 80% من المباني، وقتل أكثر من 370 موظفي الوكالة العاملين في الأراضي المحتلة".ومضى عامان على اندلاع الحرب في قطاع غزة، عندما أعلنت حركة حماس إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر 2023، وبعدها بأيام ردت إسرائيل بعملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "السيف الحديدي".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
