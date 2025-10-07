"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/الأونروا-بعد-مرور-عامين-على-حرب-غزة-جميع-سكان-القطاع-تقريبا-نزحوا-1105708028.html
"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا
"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا
سبوتنيك عربي
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات تحت إشراف الأمم... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T05:48+0000
2025-10-07T05:48+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
منظمة الأونروا
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093503179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b77f892fdc3814ff5b5239be5c0eb2.jpg
وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "عامين مرا على حرب غزة الطويلة قتل فيها أكثر من 66.100 شخص"، مؤكدة أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين.وأضاف البيان أن "جميع سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا، فيما تم تدمير نحو 80% من المباني، وقتل أكثر من 370 موظفي الوكالة العاملين في الأراضي المحتلة".ومضى عامان على اندلاع الحرب في قطاع غزة، عندما أعلنت حركة حماس إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر 2023، وبعدها بأيام ردت إسرائيل بعملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "السيف الحديدي".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20251007/نتنياهو-نقترب-من-نهاية-الحرب-في-غزة-1105707589.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093503179_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_82c26ae2dbd4086c5a6e70181bc953fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأونروا, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

"الأونروا" بعد مرور عامين على حرب غزة: جميع سكان القطاع تقريبا نزحوا

05:48 GMT 07.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أنه "حان الوقت لرفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة".
وقالت "الأونروا"، في بيان لها، إن "عامين مرا على حرب غزة الطويلة قتل فيها أكثر من 66.100 شخص"، مؤكدة أنه حان الوقت لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف البيان أن "جميع سكان قطاع غزة تقريبا نزحوا، فيما تم تدمير نحو 80% من المباني، وقتل أكثر من 370 موظفي الوكالة العاملين في الأراضي المحتلة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
نتنياهو: نقترب من نهاية الحرب في غزة
05:43 GMT
ومضى عامان على اندلاع الحرب في قطاع غزة، عندما أعلنت حركة حماس إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر 2023، وبعدها بأيام ردت إسرائيل بعملية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "السيف الحديدي".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала